Дівчина вилетіла з 9-го поверху під час атаки на Київ і вижила: що вона розповіла (відео)

Вероніка, яка під час атаки на Київ вилетіла з дев’ятого поверху і вижила / © ТСН

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Під час нічної атаки на Київ 31 липня дівчина на ім’я Вероніка вилетіла з дев’ятого поверху будинку і залишилася живою. Зараз вона у лікарні і розповіла про пережите.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Гущик.

Схоже, Вероніка запише цей день як другий день народження: під час російської атаки на столицю її просто викинуло з дев’ятого поверху, але дівчина вижила. Вероніка припускає, що її відкинуло разом із ліжком, тому відбулась лише переломом ноги.

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«З дев’ятого поверху вилетіла просто. Зламана нога і зуб відвалився. Я була при тямі. Я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух — і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі. Як можна було пролетіти дев’ять поверхів і залишитися просто зі зламаною ногою? Скоріш за все, я сиділа на ліжку і просто впала разом з ним, і через це я не вдарилась, бо ліжко м’яке», — поділилась пережитим дівчина.

Що з її батьками — наразі невідомо.

«Я не знаю, що з батьком, що з матір’ю. Не знаю, де вони, що з ними», — сказала Вероніка.

Дата публікації 15:13, 31.07.25 Кількість переглядів 116 Під час атаки на Київ дівчина вилетіла з 9-го поверху і вижила

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 31 липня масовано атакувала Київ ракетами та дронами, серед яких були й реактивні «Шахеди». «Прильоти» та падіння уламків зафіксовані у Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Є численні руйнування і людей доводиться діставати з-під завалів.

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Як розповів раніше очільник МВС Ігор Клименко, під час ударів по столиці мешканці просто вилітали зі своїх квартир.

За останніми даними, кількість жертв атаки на Київ зросла до восьми.

Ще 124 особи постраждали. На місцях триває рятувальна операція.