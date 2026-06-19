8-річна Аліна з Павлограда

Реклама

Російські окупаційні війська близько сьомої години ранку 19 червня атакували житловий будинок у приватному секторі Павлограда, що на Дніпропетровщині. Внаслідок вибуху на місці трагічно загинула восьмирічна дівчинка Аліна, яка в цей момент ще безтурботно спала у своєму ліжку. Її рідні з важкими пораненнями були терміново госпіталізовані до лікарні.

Від затишної оселі родини залишилися лише суцільні руїни, сусідній двоповерховий будинок вигорів вщент, а загалом на вулиці потрощено близько десяти помешкань. На місці страшної трагедії працювала кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

Замість дитячої кімнати — купа попелу: завали розбирають під плач сусідів

Зараз на місці «прильоту» замість будинку стоять суцільні понівечені руїни — вибух повністю зніс дах, перекриття та стіни, залишивши після себе лише півтори стіни, що дивом тримаються. Шоковані місцеві мешканці, волонтери та родичі гарячково розгрібають уламки цегли, шматки речей та купи повністю згорілого приватного майна, намагаючись відшукати бодай щось уціліле. Саме під цими важкими глибами бетону та цегли обірвалося життя маленької Аліни. Ворог цинічно обрав дитину своєю наступною мішенню, коли вона навіть не встигла прокинутися.

Реклама

Величезна стіна зруйнованої оселі під час вибуху на шаленій швидкості впала просто на сусідське подвір’я. Ця хата поруч тепер також напівзруйнована. У ній разом із батьками живуть двоє маленьких дітей. Вони були найкращими друзями загиблої Аліни і досі не можуть повірити у те, що сталося.

Наслідки атаки на Павлоград / © Олександр Ганжа

Сусіди зі сльозами згадують останні години життя дівчинки: «Ми гуляли ось буквально вчора ввечері разом, вона до нас на подвір’я приходила гратися. Аліна ще так сильно хотіла саме в нас залишитися переночувати, але врешті вирішили, хай краще йде дома спить… і от так сталося».

Власниця цієї напівзруйнованої сусідньої хати Дарина перебуває у повному відчаї та розгубленості. Жінка зізнається, що просто не розуміє, за що спершу хапатися серед цього безладу, і лише без упину дякує Богові, що її власні діти дивом залишилися живими під уламками стін.

Десять років будівництва за одну мить перетворилися на попіл

Інший сусідній двоповерховий будинок, який стояв майже впритул до епіцентру детонації, вигорів повністю. Пекельний вогонь охопив дерев’яні та пластикові конструкції споруди миттєво після «прильоту» безпілотника. Капітальні стіни будівлі від високої температури глибоко розтріскалися, а важка стеля повністю обвалилася всередину кімнат. Мешканка цього будинку Ірина згадує перші хвилини нічного кошмару.

Реклама

«Воно як раптово бахнуло — я одразу по звуку зрозуміла, що прилетіло саме до сусідів. У нас у кімнатах стелі були зроблені з гіпсокартону, і нас врятувало лише те, що дітей зверху накрило великим, цілим листом гіпсокартону, як щитом. Все навколо валяється, у нас там була мінвата утеплювача, воно миттєво спалахнуло, зі стелі, що палає, на підлогу просто капає… І тут сусідка з вулиці несамовито кричить: "Там дитина загинула!" Ми з чоловіком цей будинок власними руками самотужки зводили понад десять років», — каже жінка.

Страшних руйнувань зазнали й помешкання літніх людей, які через вік не мають фізичних сил самостійно відновити житло. Пані Раїса, яка проживає на вулиці абсолютно сама, плаче на руїнах власної кімнати. Жінка каже, що під старість залишилася біля розбитого корита: «Немає взагалі жодного цілого вікна, дуже сильно пошкоджено дах. Подвійні великі вікна ті, що йшли із хати, від вибуху впали на підлогу і осколками та рамами мене теж сильно зачепило».

«Він змінив хід і вибухнув»: свідчення очевидця атаки

Місцева мешканка пані Тетяна у момент «прильоту» якраз вийшла до воріт свого двору виглядати дітей, які мали ось-ось приїхати до неї в гості. Жінка перебуває у глибокому шоковому стані. Вона згадує, що поралася на городі, коли почула специфічний звук, а потім на власні очі побачила російську зброю вбивства.

«Чую — раптом гучно жужжить у небі. Він звідси просто летів, такий невеликий, трикутник той залізний… Потім на моїх очах різко змінив свій хід, пішов донизу і пролунав страшний вибух. На мій город звідти летіли такі величезні дошки, бруси, шматки заліза… Я стою посеред двору і в паніці думаю: треба ж десь швидко сховатись, а сховатися ніде. У мене після цього такий сильний стрес був, що просто миттєво оніміли ноги, не могла поворухнутися», — каже Тетяна.

Реклама

Внаслідок чергового терористичного акту окупантів на одній вулиці міста розтрощено та понівечено близько десяти приватних житлових будинків, двоє дорослих людей перебувають під наглядом медиків із пораненнями. Офіційним розпорядженням міської влади 20 червня у Павлограді оголошено днем загальноміської жалоби за вбитою російським дроном маленькою Аліною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Як бахнуло! До сусідів прилетіло! Дрон поцілив у хату в Павлограді – загинула 8-річна Аліна

Новини партнерів