Диверсія в прямому ефірі: про що брехав Путін під час пресконференції і куди його послали росіяни

Під час “прямої лінії” кремлівського диктатора організатори заходу виводили на екран питання, за які у РФ зазвичай кидають за ґрати.

Російський диктатор Володимир Путін 14 грудня провів так звану “пряму лінію” з журналістами та “русским народом”. Традиційно його поява на публіці збіглася з оголошенням повітряної тривоги в Україні через зліт винищувачів на території РФ. Варто зазначити, що це була перша велика пресконференція володаря Кремля за час повномасштабного вторгнення.

Які цинічні та шизофренічні заяви зробив Путін, на які питання не відповів та про яку річ не збрехав — в матеріалі ТСН.ua.

Путіну десь привиділось “поліпшення становища” армії РФ

Російський диктатор Володимир Путін, у якого завжди “все було за планом”, заявив, що ЗС РФ “покращують своє становище” на всій лінії фронту.

“Практично на всій лінії зіткнення наші збройні сили, скажімо скромно, покращують своє становище. Йде поліпшення становища наших військ”, — вірить він.

Путін також додав, що лінія фронту в окупантів нібито становить 2000 кілометрів.

Також він прокоментував український контрнаступ та заявив про великі втрати ЗСУ. Додамо, що, за даними Генштабу, станом на 14 грудня 2023 втрати російської армії становлять 342 тисячі осіб.

“У ЗСУ ніде нічого не вийшло з контрнаступом. Остання спроба, на сьогоднішній день — це виглядає як остання їхня спроба”, — заявив диктатор.

Слабкості до всього велико: як Путін перебільшив чисельність окупаційного війська

Путін розповів, що на початку 2023-го в армію РФ нібито було “набрано” 486 тис. осіб. Наразі ж, запевняє диктатор РФ, чисельність окупаційного війська в Україні становить 617 тис. осіб.

Втім, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що названа Путіним цифра — завищена. За словами представника розвідки, чисельність російської армії в Україні понад 450 тис. загарбників.

“На нет и суда нет”: чому Макрон більше не телефонує Путіну

Еммануель Макрон / X (Twitter)

Путін розповів, що в якийсь момент французький президент Еммануель Макрон припинив йому телефонувати.

“У нас були добрі, добрі робочі стосунки. Був насичений порядок денний, що стосується і двосторонніх відносин, і міжнародних питань. Від якогось моменту президент Франції припинив стосунки з нами. Якщо є інтерес, будь ласка, ми готові. Якщо інтересу немає — обійдемося. Як нема, то й суду нема. Нам є чим займатися”, — сказав він.

"Это не я прекратил, это он прекратил... Если интерес есть, мы готовы"



Макрон сел к телефону поближе: Путин дал ему надежду pic.twitter.com/hWa5epUJVU — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 14, 2023

“Не вийшло за графіком”: як Ердоган “відшив” Путіна

Також Путін заявив, що на початку 2024 року планує зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Російський президент планує поїхати до Туреччини.

“Думаю, нам вдасться зустрітися з Ердоганом. Я справді планую. Я й планував нещодавно. Але у президента Ердогана не вийшло за його графіком. Я ладен був злітати до Туреччини, я йому сказав про це. Ну, у нього за графіком не вийшло. В нього, не в мене. Так буває”, — заявив Путін.

Варто наголосити, що Туреччина не ратифікувала Римський статут й не визнає рішень Міжнародного кримінального суду. Тобто Путіну не загрожує арешт за міжнародним ордером, у випадку, якщо він прилетить до Туреччини.

“Ми ж усі знаємо про це”: Путін назвав Одесу “російським містом”

Кремлівський диктатор вкотре озвучив свої історичні вигадки та назвав українську Одесу “російським містом”.

“Все Причорномор’я в результаті російсько-турецьких війн відійшло до Росії. До чого тут Україна? Жодного стосунку не має взагалі — ні Крим, ні взагалі все Причорномор’я. Одеса — взагалі російське місто. Ми ж знаємо про це. Ні, навигадували всілякі нісенітниці історичні”, — озвучив свої пропагандистські вигадки Путін.

Україну створив Ленін: бінго

Він вкотре повторив своє вже застаріле псевдоісторичне твердження про території, які Україні начебто передав Володимир Ленін.

“Гаразд, колись Володимир Ілліч Ленін передав усе в Україну при формуванні Радянського Союзу. Ми змирилися з цим після розпаду Радянського Союзу. Ми готові були в такій парадигмі жити. Але ось ця частина — південний схід — проросійська. Для нас це теж було важливо. І завжди на виборах голосували за тих, хто йшов на проросійських лозунгах”, — заявив очільник Кремля.

“Приліпили їм назву мобіки”: Путіну ввижається потік чоловіків, готових воювати

Путін заявив, що в РФ відбулася “часткова мобілізація”, в межах якої до окупаційного війська призвали 300 тисяч осіб. Необхідності у новій хвилі мобілізації нібито немає.

“Було багато іронії щодо цього, приліпили їм назву “мобіки”. Чудово воюють хлопці, 14 героїв Росії, не кажучи про інші ордени. Наразі 244 тисячі перебувають у зоні бойових дій. Серед них виявилося багато добрих фахівців”, — висловився Путін.

За його словами, наразі російська армія розпочала кампанію із залучення контрактників.

“До кінця року у нас був план у 412 тисяч осіб, на вчорашній день було набрано 486 тисяч. Потік наших чоловіків, які готові захищати батьківщину зі зброєю в руках, не скорочується. 1500 записуються щодня. До кінця поточного року буде пів мільйона осіб. Ну, навіщо нам мобілізація?”, — сказав диктатор.

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Маячня про денацифікацію і “в усьому винен Бандера”

Путін заявив, що Росія буде воювати проти України доти, доки не будуть досягнуті “цілі СВО”.

Він звинуватив Україну у тому, що у перші дні повномасштабної війни вона не погодилася на “денацифікацію” — одну із нібито причин нападу Путіна на Україну. Тут очільник Кремля згадав найбільшого “ворога” РФ — Бандеру.

“Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Українська влада не погодилася з тим, що потрібна денацифікація. А як же ні, коли нацист Бандера зведений у ранг національного героя? Коли керівник київської адміністрації на очах усього світу аплодує солдату СС? Питання денацифікації є актуальним. Все, що обіцяв Захід, — все Україна отримала. Але ми знищили”, — зазначив він він.

Спалах кору у РФ: винні українці

Також Путін назвав причину різкого стрибка захворюваності на кір у Росії — це приїзд до країни-агресорки “великої кількості громадян України”, які буцімто не мають належного імунного захисту. Також він визнав дефіцит вакцини через недостатню кількість сировини для її виготовлення — курячих яєць.

За словами Путіна, спалахи захворюваності на кір “у всьому світі спостерігаються раз на чотири роки” і вони “пов’язані з низькою імунізацією в тих країнах, звідки прибувають трудові мігранти”.

Водночас диктатор визнав “технічний збій”, через який у Росії виник дефіцит вакцин від кору та краснухи. На його думку, “це пов'язано, як не дивно, із яйцем”: “Сировиною для вакцини проти кору є курячі яйця. Головне — щоб їх була достатня кількість та потрібної якості. Вчасно це не було зроблено”.

Однак лікар-інфекціоніст Валентин Ковальов, який працює завідувачем в одному з федеральних медичних центрів, стверджує, що різке зростання захворюваності на кір у Росії пов'язане з перебоями в постачаннях вакцин, що почалися навесні 2023 року.

Російські лікарі не бачать перспектив зниження захворюваності на кір найближчим часом. Кількість тих, хто заразився, зростатиме доти, доки не перехворіють усі нещеплені, зазначав Ковальов.

“Міг 10 одразу зранку навернути”: Путін та яєчна історія

До слова, про яйця Путін неодноразово згадував під час своїх марень у прямому ефірі і навіть зізнався, що з ними в Росії є проблема. Диктатор вкотре намагався показати себе сильним лідером, який все тримає у своїй руках. Попри це він був вимушений визнати, що в РФ спостерігається здорожчання яєць .

В одному з московських мережевих магазинів уже продають яйця поштучно. А в Бєлгородській області й зовсім обмежили продаж. Тепер в одні руки можна купити не більше двох десятків яєць. У Бєлгороді городяни з ночі займають чергу.

“Люди займають чергу за ними з 5 ранку. У деяких регіонах вони коштують уже 300 рублів за десяток”, — пишуть російські користувачі в соцмережі X.

Президент Росії повідомив, що порушував це питання перед відповідальними особами.

“Зовсім нещодавно розмовляв з міністром сільського господарства (Дмитром Патрушевим — Ред.), питав, як у нього з яйцями, каже “все гаразд” — на що я йому відповів: “А ось у громадян наших проблеми”, — повідомив Путін.

Ось він і промовився.

Это Путин, он такой



Беседовал с министром, спрашивал — как у него с яйцами?



Путин ответил на вопрос о ценах на яйца и извинился за «сбой» в работе правительства:



«У нас спрос увеличился, а объемы производства — нет». pic.twitter.com/MKeIXwhJmQ — Другая Украина (@OtherUkraine) December 14, 2023

Відповідна цитата викликала бурю емоцій у залі і присутнім ледь вдавалося себе стримувати. Президент Росії продовжив, зазначивши, що ціни піднялися приблизно на 40% — причиною цього нібито є “підвищення доходів”. Просто зріс попит, а темпи виробництва — ні, адже всі люблять цей продукт. Як зазначив Путін, він й сам любить яєчню і “міг 10 одразу зранку навернути”.

Марення та правдиві питання

Під час “прямої лінії” Путін марив про нібито “прекрасну” ситуацію в Росії: “стійку фінансову систему”, зниження безробіття та скорочення державного боргу РФ. Він також заявив, що так звані “нові регіони”, тобто окупована частина території України, вже заплатили до федерального бюджету 170 млрд рублів податків.

Поки Путін вихвалявся “успіхами” Росії, люди в цей час ставили йому дуже незручні питання. Їх висвітлювали на спеціальному моніторі, який в прямому ефірі випадково показав “Первый канал”.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

У російського диктатора, зокрема, запитали:

“Пане президенте, коли реальна Росія не відрізнятиметься від телевізійної?”

“Коли закінчиться війна? Коли буде мир? Коли будуть мирні перемовини?”

“За що наша країна бореться в Україні?”

“Чому, переїхавши в Крим через міст, мобільний зв'язок вмикає роумінг, якщо Крим — це Росія?”

“До яких пір буде підтасовуватися відсоток інфляції?”

“Ми дали газ Китаю, ми дали газ Європі, а коли ж у Хакасії буде газ?”

“Чому в Дагестані лоток яєць коштує 550 рублів?” (еквівалент 225 гривень)

“Хто після вас буде президентом РФ?”

“Доброго дня, як можна переїхати в Росію, про яку розповідають по Первому каналу?”.

“Чемодан, вокзал, Гаага”: скандальні коментарі “русского народа”

Втім, разгул вільнодумства цим не обмежився. Майже всі провладні росЗМІ відключили коментарі до трансляції “прямої лінії” Путіна. Можливість глядачам самовиражатися залишили “Москва 24” і “RT по-русски” — у трансляції на Rutube.

На це звернув увагу опозиційний російський телеграм-канал “Можем объяснить”. Як і на те, що серед коментарів було чимало відверто дисидентських і антипутінських: “Зупини війну, досить вбивати російських людей!”, “Валіза, вокзал, Гаага”, “Де виплати загиблим в СВО?”, “7 років дівчині за цінники, 37-й рік під’їхав!”, “Досить підставних показувати!”, “Наші бабки блокують, а ми Заходу виплачуємо, так переможемо”, “Коли мобілізованих відпустять? Чому 300 тис. осіб мають нести службу за всю країну?”.

Фото: Telegram “Можем объяснить”

На жодне з цих питань Путін, звісно, не відповів. Натомість, за інформацією росЗМІ та телеграм-каналів, заявив, що РФ може продовжувати війну, адже у неї є “запас міцності” економіки.

Питання Путіну від його двійника

Також під час “прямої лінії” російському диктатору поставили відеопитання про його двійників та нейромережу. Питання озвучив дипфейк Путіна, підписаний “студентом” одного з університетів Санкт-Петербурга.

«Это мой первый двойник», — сказал Путин своему дипфейку.



На самом деле, у Путина есть двойники. Они выступают на свадьбах и корпоративах. Мы рассказывали, как они к этому пришли и сколько зарабатываютhttps://t.co/qeOnL1wU6C pic.twitter.com/9cfFPrPzfr — Холод (@holodmedia) December 14, 2023

“Ви можете бути схожим на мене і говорити моїм голосом. Але я подумав і вирішив, що бути схожим на мене і говорити моїм голосом може лише одна людина, і цією людиною буду я. Так жартував один із наших діячів”, — сказав Путін, вказуючи на дипфейк.

“До речі, це мій перший двійник”, — додав він.

Можливо тут Путін і не збрехав: це його дійсно “перший” віртуальний двійник, а не реальний, якого він побачив.

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