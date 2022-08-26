Дивні звуки в стінах і обвалення штукатурки: мешканці поруйнованого будинку у Львові розповіли, як врятувалися

Серед квартир, які знищені, одну здавали в оренду подобово, і чи був хтось там на момент обвалення, ніхто не знав. Тож рятувальники разом із кінологічною службою усю ніч розбирали завали, йдеться в ТСН.

Будинок почав тріщати і валитися на очах мешканців, вони кажуть, що цьому передував дивний звук у стінах, далі почала сипатися штукатурка. Люди почали вибігати з осель, одночасно телефонуючи на 101. "Я сиділа в другій кімнаті, молилася. І чую в першій кімнаті якийсь такий тріск. Я прийшла в першу кімнату, а в мене вся штукатурка на підлозі", - розповідає мешканка Марія.

Квартира пані Марії зруйнована вщент, в ній тримається лиш шафа. Жінка каже, їй пощастило вчасно вибігти. Одразу після цього обвалилися стіни. «Жінка-поліцейська каже, що пані, у вас тут так тріщить, у вас небезпечно тут бути, виходить вже, я кажу, та чекайте, я візьму хоч якісь штани, футболку. А далі каже, що нічого не беріть, вже вискакуйте, щоб тільки врятувалися», - переказує Марія.

Під час обвалення зруйновано три квартири. З двох пожильці врятувалися, а от хто був у третій - навіть сусіди не знали. Тож рятувальники розпочали пошукову операцію. «Квартира повністю була зруйнована, тобто навіть не залишилося стін. Тобто це квартира, яка здавалася подобово в оренду, і в нас не було інформації, чи там є люди, чи нема», - пояснюють рятувальники.

Завали розбирали кілька годин, закінчили вже над ранок. Загиблих чи постраждалих нема. Нині влада думає, куди розселяти пожильців. Загалом у будинку 14 квартир, поки їх не обстежать фахівці, заходити туди небезпечно. «Візуально те, що ми спостерігали вночі, утворилася тріщина. Потім на ранок тріщина зупинилася», - розповідають рятувальники.

Чому ж сталося обвалення? У мерії кажуть, найімовірніше, через будівельні роботи неподалік. Проводила їх приватна фірма. Пожильці зруйнованої будівлі додають, що будівництво поблизу дійсно було дуже гучним. Навіть ходили до будівельників з’ясовувати, чи мають дозвіл на роботи.

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«Вони кажуть, ми рівняємо стіну. З’явилися тріщини в другій кімнаті. Вертикальна тріщина між нами і сусідньою квартирою, така довгенька. В Східниці ми відпочивали липень/серпень, ми приїхали і не впізнали свою квартиру, тріщини стали множинні та глибокі», - кажуть мешканці будинку.

Потрапити до приміщення фірми, яка проводила роботи, нині неможливо, вона під замком. На телефонні дзвінки не відповідають.

У відкритих джерелах є інформація, що фірма займається підготовчими роботами на будівельному майданчику. Чи були порушення під час робіт, з’ясовуватимуть фахівці. На місці обвалення нині працює спеціальна комісія. Вона визначить, чи можна жити в тих 11-тьох квартирах, які встояли під час обвалення.

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