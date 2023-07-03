Диво-техніка: конструктор зі Слов'янська створив медевакшасі, які можуть замінити 4 бійців

Замість чотирьох людей, цими ношами під час евакуації може управляти лише один оператор і на відстані за допомогою пульта.

Евакуація поранених із поля бою - нелегке завдання для бійців та медиків. Важкі ноші, ворожий вогонь та заміновані поля - буденність для українських захисників, що рятують побратимів. Аби бійці так не ризикували, переселенець зі Слов'янська Дмитро Мамонов вигадав рішення, що полегшить транспортування "трьохсотих", йдеться в ТСН.

Два дитячих гіроборди, кілька плат та блок акумуляторів. Нехитра конструкція може перевозити вантаж вагою до 120 кілограмів, а ще долати дистанції до півтора кілометра. “Цей пристрій має проїжджати там, де пройдуть чотири людини з ношами, - каже розробник.

Замість чотирьох людей, цими ношами під час евакуації може управляти лише один оператор і на відстані за допомогою пульта.

Дмитро Мамонов вигадав рішення, що полегшить транспортування "трьохсотих"

Конструктор Дмитро Мамонова свою розробку винаходом не називає, краще аналогом. Каже, такі є в Естонії, але в них, на його думку, є недоліки. Ціна - близько трьохсот тисяч євро, розміри і складність в управлінні. Усе це врахував, порадився з бійцями і парамедиками, зробив пробний варіант і дійшов до вдосконаленої версії - цей зразок не боїться ні бруду, ані вологи. Свою розробку Дмитро називає медевакшасі. Вона може не лише транспортувати «трьохсотих», а й доставляти снаряди на передову. Платформа адаптована під будь-який рельєф і пересувається, як на колесах, коли ґрунт сухий і твердий, так і на гусеницях.

Парамедик Даниїл , який був на передовій і знає всі ризики евакуації поранених військових, консультував Дмитра. Вже згодом перевірив електроноші на практиці. Після випробування єдиний екземпляр нош поїхав із парамедиком до Покровська, на Донеччину, а звідти вже на «нуль».

Парамедик Даниїл , який був на передовій і знає всі ризики евакуації поранених військових, консультував Дмитра.

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