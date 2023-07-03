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Диво-техніка: конструктор зі Слов'янська створив медевакшасі, які можуть замінити 4 бійців

Автор
Карина ВакарєваКарина Вакарєва
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Диво-техніка: конструктор зі Слов'янська створив медевакшасі, які можуть замінити 4 бійців

Дмитро Мамонов вигадав рішення, що полегшить транспортування "трьохсотих"

Замість чотирьох людей, цими ношами під час евакуації може управляти лише один оператор і на відстані за допомогою пульта.

Евакуація поранених із поля бою - нелегке завдання для бійців та медиків. Важкі ноші, ворожий вогонь та заміновані поля - буденність для українських захисників, що рятують побратимів. Аби бійці так не ризикували, переселенець зі Слов'янська Дмитро Мамонов вигадав рішення, що полегшить транспортування "трьохсотих", йдеться в ТСН

Два дитячих гіроборди, кілька плат та блок акумуляторів. Нехитра конструкція може перевозити вантаж вагою до 120 кілограмів, а ще долати дистанції до півтора кілометра. “Цей пристрій має проїжджати там, де пройдуть чотири людини з ношами, - каже розробник.

Замість чотирьох людей, цими ношами під час евакуації може управляти лише один оператор і на відстані за допомогою пульта.

Дмитро Мамонов вигадав рішення, що полегшить транспортування
Дмитро Мамонов вигадав рішення, що полегшить транспортування "трьохсотих"

Конструктор Дмитро Мамонова свою розробку винаходом не називає, краще аналогом. Каже, такі є в Естонії, але в них, на його думку, є недоліки. Ціна - близько трьохсот тисяч євро, розміри і складність в управлінні. Усе це врахував, порадився з бійцями і парамедиками, зробив пробний варіант і дійшов до вдосконаленої версії - цей зразок не боїться ні бруду, ані вологи. Свою розробку Дмитро називає медевакшасі. Вона може не лише транспортувати «трьохсотих», а й доставляти снаряди на передову. Платформа адаптована під будь-який рельєф і пересувається, як на колесах, коли ґрунт сухий і твердий, так і на гусеницях. 

Парамедик Даниїл , який був на передовій і знає всі ризики евакуації поранених військових, консультував Дмитра. Вже згодом перевірив електроноші на практиці. Після випробування єдиний екземпляр нош поїхав із парамедиком до Покровська, на Донеччину, а звідти вже на «нуль».

Парамедик Даниїл , який був на передовій і знає всі ризики евакуації поранених військових, консультував Дмитра. / ©
Парамедик Даниїл , який був на передовій і знає всі ризики евакуації поранених військових, консультував Дмитра.

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Дата публікації
Перегляди
1895
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