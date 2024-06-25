Диво у Києві: приблудний папуга два тижні прилітав до зоопарку, щоб потрапити у клітку

У Київському зоопарку сталася незвична подія, до закладу два тижні прилітав зелений папуга-монах, який є звичним для південних територій, а для вулиць Києва – екзотикою.

Птах з’являвся кожного ранку біля вольєру, де мешкають його родичі, але одразу втікав, коли помічав співробітників зоопарку.

ТСН.ua дізнавався, чим закінчилася історія з рідкісною для Києва пташкою.

Екзотична приблуда

Варто зазначити, що папуга-монах в столиці – це дуже рідкісний випадок, бо такі птахи не приживаються у наших природніх умовах. А тут пташка регулярно навідувалася до зоопарку, прилітаючи сюди, можливо, з парку КПІ.

Папуга-монах, який прибився до Київського зоопарку / фото Київський зоопарк

"Два тижні тому наші співробітники помітили, що до вольєру де мешкають папуги-монахи, прилітає папуга саме цієї породи. Пташка сиділа біля клітки і намагалася через решітку спілкуватися з "родичами" або просто їх з цікавістю розглядала. Вуличний монах прилітав до вольєру практичного кожного ранку, але втікав, коли до вольєру підходили люди", - розповідає ТСН.ua Кирило Трантін, директор Київського зоопарку.

Так стало зрозуміло, що десь у сусідньому парку живе у дикій природі папуга-монах, і він прилітає до своїх родичів, які вже давно мешкають у зоопарку. До речі, у цьому вольєрі живуть понад десяток папуг-монахів і у них вже є малеча.

Добровільно "здався"

"Цікаво, що приблудний папуга намагався потрапити до вольєру своїх родичів. Перший тиждень він ховався від людей на ялинці поруч, і наші співробітники не могли його упіймати. На другий тиждень, він намагався потрапити до вольєру і вже не тікав від людей. А у понеділок він "здався" – дозволив, щоб наші працівники взяли його до рук", - розповідає директор зоопарку.

Папуга-монах, який прибився до Київського зоопарку / фото Київський зоопарк

Зараз папуга-приблуда перебуватиме на двотижневому карантині. Його оглянуть ветеринари зоопарку і після проходження карантину запустять до вольєру, де мешкають інші папуги-монахи.

"Сам по собі випадок унікальний тим, що папуги-монахи вже мешкають у нашому регіоні. А цей явно акліматизувався. До речі, попередньо це самочка, її вік нам не відомий, але їй може бути як 2, так і 20 років. Ці птахи досить довго живуть", - розповідає Кирило Трнатін.

Звідки у Києві взявся папуга-монах, який живе у дикій природі – поки незрозуміло. Можливо пташку хтось випустив з клітки, коли почалася війна. Але до зоопарку ніхто з приватних зоопарків або власників не звертався щодо зникнення пташки.

Папуга-монах, який прибився до Київського зоопарку / фото Київський зоопарк

Де можна побачити зелених папуг

До речі, самку, яка прибилася до зоопарку могли зацікавити пташенята, які живуть у вольєрі і вона вирішила, що досить вести дике життя, а у компанії одноплемінників їй буде краще та затишніше. Бо ж цей різновид папуг живе великими та галасливими колоніями.

Зараз вольєр з папугами-монахами експонується біля центрального входу до зоопарку. Його можуть одразу помітити відвідувачі зайшовши на територію.

Вольєр, де мешкають папуги-монахи / фото Київський зоопарк

Загалом у Київському зоопарку мешкає дві групи папуг-монахів до 20 особин. Це галасливі, веселі птахи, які можуть наслідувати людську мову.

Папуга-монах: представлємо цікаві факти про вид

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