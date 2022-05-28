Дивом пережила обстріли: дивовижне продовження історії вцілілої ікони зі зруйнованої квартири в Бородянці

Історія з іконою, яку знайшли вцілілою в зруйнованій росіянами квартирі в БородянціКиївської області дістала дивовижне продовження.

Вдалося розшукати власницю образа. Жінку дуже хотів іще раз побачити полковник Микола Журавльов, якому тоді вона й подарувала ікону. Але її контакти та навіть ім'я військово-службовець забув розпитати.

Чому ця нова зустріч стала доленосною, розповіли у сюжеті ТСН.

Микола Журавльов обіймає жінку. Він з нею зустрічався лише раз кілька тижнів тому. Втім, що звати її Вікторія взагалі дізнався лише тепер. Але вона йому уже як рідна. Миколу та Вікторію поєднала ікона.

Цю історію ТСН розповіла в одному із попередніх випусків. Полковник приїжджав до звільненої Бородянки роздавати місцевим гуманітарну допомогу. Тоді на згарищі потрощеної рашистами багатоповерхівки в розбомбленій квартирі він побачив уцілілий образ. Чоловік так перейнявся, що ледь не заплакав. Натомість власниця, у якої тоді навіть забув спитити ім'я, подарувала святиню йому.

Ікону полковник відреставрував і передав до каплички одного із військових навчальних закладів Києва. Як знайти жінку не знав. Що їх шукають, Вікторія та її чоловік Олександр довідалися від знайомих, які побачили сюжет ТСН.

Данилюки запрошують до свого помешкання. На початку березня у будинок окупанти поцілили авіаударом. У квартиру тепер можна піднятися хіба через балкон. Вибух був таким потужним, що повністю зруйнував один із під'їздів. Від побутової техніки та меблів, не залишилося нічого.

Сьогодні Вікторія у своє понівечене росіянами помешкання зайшла уперше. Тут родина Данилюків прожила близько 20 років. Виростила двох дітей. Люди і досі не можуть повірити, що їхня трикімнатна улюблена квартира перетворилася на руїну. Радіють лише одному: вони живі, бо виїхали звідси ще до обстрілу. Але на момент удару у будинку перебувало багато іх сусідів. Тіла загиблих рятувальники діставали з-під завалів кілька днів.

Того ранку загинула і мама Яни Оникієнко. Упізнати її понівечене тіло неможливо. Тож донька робила ДНК-тест. А нині разом батьком Василем прийшла поглянути на те, що залишилося від будинку. "Тато встиг вийти буквально за 5 хвилин раніше з будинку. Врятувався дивом. Він збирався на роботу. Мама залишалася вдома. Вона спускалася в підвал. Повинна була спускатися в підвал. Але ж ніхто не знав, що буде авіаудар", - згадує вона.

Як у квартирі серед руїн уцілів образ, Данилюки дуже дивуються. Кажуть: ікона старовинна. Її подарували бабусі Олександра. У колекції єще дві. Їх врятували з квартири раніше до обстрілу. А тепер спеціально привезли показати полковнику. "Я вражений. Просто вражений, чудо Боже", - каже Журавльов.

"Ікона божої матері неопалима купина, котра якраз і охороняє від пожежі. Мабуть, це якраз теж знак, що Матінка Божа якраз і посприяла, що ці святі образи були збережені", - каже військовий капелан Дмитро Присяжний.

Ще більше дивує всіх, що син Данилюків Юрій проходить військову кафедру у навчальному закладі, на території якого у капличці відтепер зберігається його сімейна ікона. Він і не знав, що ікона з батьківськоі квартири тепер - тут. Юрій же радіє, що ікона відтепер оберігатиме не лише їхню родину.