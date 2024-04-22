Дивом вижив після ракетного удару РФ: щемлива історія неймовірного порятунку хлопця з Мирнограда

ТСН уже розповідала історію 19-річного Богдана Салімова з Мирнограда на Донеччині. В п’ятиповерхівку, де жив хлопець, прилетіла російська ракета. Його затисло плитами з двох верхніх поверхів. Три години юнак пробув під завалами. Коли його звільнили, припинив відчувати все тіло. Лікарі зробили неможливе. І сьогодні Богдан уже самостійно ходить та активно готується до виписки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Богдан уже ступає крок за кроком, і усмішка не сходить з його обличчя. Нарешті ноги знову слухаються. Травми хлопець отримав у рідному Мирнограді на Донеччині, де 12 березня ракетними ударами ворог зруйнував одразу чотири багатоповерхівки. 19-річного хлопця привалило плитами з верхніх поверхів.

Богдан Салімов

"Каже, мамо, подякуй, що я худенький, я склався, як ембріон, і в цьому комп'ютерному кріслі і провалився на 3 поверх, на нього склалося горище, 5 поверх, 4 поверх, З нього піднімали краном плити, як його не роздавило там. Диво господнє", – каже мати Богдана Вікторія Салімова.

Мати Богдана Вікторія Салімова

Три години він чекав на порятунок і відчував, як потроху німіє тіло. Через травми Богдан не міг навіть поворухнутися. Його доправили до реанімації Дніпра. Ушкодження були дуже тяжкі.

"Оці хребці, які були уражені, два хребці було поламано, був великий набряк. Відмовили всі органи, він не міг проковтнути слину, це вже важка така патологія, яка каже, що доброго нічого бути не може", – пояснює медик.

Два тижні хлопець пролежав майже без руху. А далі за допомогою реабілітологів почав підніматися. Щодня по три години Богдан займається в реабілітаційному центрі, який нещодавно відкрили в цій лікарні. Для нього розробили спеціальний комплекс вправ.

Основна його ціль зараз – повернути повну рухливість рукам і ногам. Разом з Богданом реабілітацію в цьому центрі проходять ще майже сотня військових.

Щоб права рука швидше почала працювати, Богдан займається затято. Мріє цьогоріч закінчити навчання у виші і написати диплом своїми руками.

Наслідки удару по Мирнограду в березні 2024 року

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