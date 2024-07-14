Дивом вижив після удару ракети: неймовірна історія ветерана війни

Ігор Олійник був єдиним зі своєї групи, хто отримав поранення в момент прильоту ракети на позиції. Військового врятувала швидко надана медична допомога та жага до життя.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA.

У момент удару військовий перебував на командно-спостережному пункті групи. Його підрозділ пригнали до механізованого батальйону на допомогу — утримання позицій.

“Я займався облаштування нашої точки перепочинку і дислокації певних підрозділів та виводив групи побратимів на позиції. Просто в один прекрасний ранок, тоді до нас приїхали декілька чоловік на ротацію, яких треба було також вивести. Я тоді тільки прокинувся. Прилітає ракета просто і я нічого не пам’ятаю з того моменту. Тому що в голову також щось прилетіло. Була важка черепно-мозкова, плюс контузія. Мені вже розповідали побратими, які надавали мені допомогу, які мене евакуювали”, — розповів Ігор Олійник.

Військовий був єдиний з групи, хто отримав поранення внаслідок “прильоту”. Він одразу втратив око та руку.

“Таке буває — це абсолютно не вгадаєш. При тому, що всі перебували в окопі, я теж. То була ракета, не просто міна. Мені дуже швидко і кваліфіковано надали допомогу, потім запросили евакуацію”, — розповів Ігор Олійник.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Втратив рідного брата і дивом вижив після удару ракети! Дивовижна історія військового!

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