Дивом вижив в п’ятий раз: на Рівненщині рятують собаку, якого побили на очах у дітей

На Рівненщині місцевий мешканець на очах у дітей жорстоко побив собаку, перекинувши тварину через себе та наносячи удар ногою. Днями таке відео в соцмережі виявили рівненські зоозахисники та розпочали операцію з пошуку та рятування пса.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла одна з волонтерок, яка наразі опікується долею цієї собаки.

"Собаку знайшли за допомогою поліції. Тварину побив власник. До речі, він вже вибачився, але його вибачення нікому не треба. Побиття сталося нібито через те, що собака вкусив його сестру. Ця сестра була в лікарні, але звідти її відпустили. Стан у собаки поганий. Це кобель віком 2-3 роки, молодий. Його стан поганий не через удари, а через догляд, який був за ним. Є проблеми зі шлунком та кров’ю, у нього зламаний один верхній клик. Собака дуже заляканий. Під час рентгену в тілі тварини знайшли три кулі (з урахування двох важких ударів виходить, що собака вижив вп’яте за останній час – Ред.). Вони з’явились в собаці не цього разу, а раніше", - розповіла нам волонтерка Леся Омельян.

На Рівненщині хлопець побив собаку

За її словами, наразі проводиться обстеження собаки та згодом для неї буде підшукано нових власників. Поліція Рівненської області повідомила, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

"У ході перевірки, поліцейські встановили кривдника - 22-річного жителя села Хміль Сарненського району. Він розповів, що того дня під час збору врожаю картоплі його собака накинувся на малолітню родичку та покусав її", - повідомив відділ комунікацій ГУНП в Рівненській області.

Якщо провина чоловіка буде доведена в суді, то йому загрожує від 3 до 5 років ув’язнення.

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