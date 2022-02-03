Дивовижне повернення Чака: чотирилапий мандрівник за два тижні подолав півтори тисячі кілометрів

Розшукали собачку завдяки соцмережам.

Собака на прізвисько Чак з Чернігова за два тижні подолав із півтори тисячі кілометрів. Загубився собака біля Чернігова, коли був на полюванні з господарем. У той час повз проїжджав водій, побачив хвостатого обабіч дороги та вирішив підвезти до родичів до Львова. Там уже розмістили оголошення про пошуки господарів.

Чим закінчилася подорож Чака – йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Собачку звати Чак, йому 2 роки. Змерзлого і розгубленого чотирилапого на дорозі побачив водій. Юрій їхав із Чернігова на захід країни. Проїхати повз не зміг і підібрай його. А в цей час у Чернігові родина Валушиних шукала свого улюбленця мисливської породи ягдтер'єр. Оголошення про Чака починають з'являтися в соцмережах. І так сотня поширень у різних мисливських групах.

Так, завдяки соцмережам син власника загубленої собаки Сергій дізнався: Чак, улюблений собака його батька, живий, він перебуває у Львові. В той час у соцмережах розміщують нові оголошення. І так, через них до порятунку долучається знімальна група ТСН. Кореспондент Костянтин Грубич та оператор Валентин Шилко якраз були у Львові у відрядженні. Вони змогли забрати собачку до Києва, де на нього чекали.

Як загублений собака Чак із Чернігова опинився у Львові

Так, Чак вирушив у зворотному напрямку. У машині поводився як досвідчений подорожувальник. У Києві на чотирилапого вже чекав Сергій – син господаря. За два тижні Чак проїхав із півтори тисячі кілометрів.

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Автори: Єлизавета Борисенко, Валентин Шилко, Денис Чиж ТСН, 1+1