Дивовижне єднання родини: як вдалося знайти немовля, якого батьки віддали військовому США під час евакуації з Афганістану

Дивовижне єднання родини: як вдалося знайти немовля, якого батьки віддали військовому США під час евакуації з Афганістану

Родина, яка врятувала малюка, відмовлялася повертати хлопчика.

В Афганістані знайшли дитину, загублену під час паніки в столичному аеропорту 5 місяців тому, коли відбувалася евакуація із щойно захопленої талібами країни.

Продовження неймовірної історії - 10 січня в сюжеті ТСН.19:30.

5 місяців батьки Сохайля Ахмаді нічого не знали про долю свого сина. Ще в серпні, намагаючись пробитися до аеропорту Кабула, вони настільки перелякалися, що дитину просто задушать в натовпі - що простягли її до рук військового. І були переконані - от-от покажуть документи і пройдуть слідом. Від сина їх відділяли 5 метрів, але саме в цю мить таліби почали стріляти в повітря, відтісняючи натовп від воріт.

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Вже за кілька годин - зрештою потрапивши до аеропорту - батьки розпитували усіх, кого бачили, намагалися шукати своє дитя. Але намарно. Їх таки посадили на літак - і відправили до Техасу. Тим часом, дитину підібрав кабульсикй таксист. Він привіз до аеропорту родину, у якої теж були документи, спромігся якось прослизнути всередину. Теж роздумував, чи не вилетіти, але побачив немовля - каже, просто на підлозі.

"Дитя лежало просто на підлозі, в кепських умовах. Я озирнувся, почав показувати його людям навколо, питати - ваше? Але ніхто не знав, чиє це дитя. Я зателефонував дружині. І вирішив: нікуди не поїду. Забрав дитину, купив йому молока... і відвіз додому", - розповів чоловік.

Як вдалося знайти немовля, якого батьки віддали військовому США під час евакуації з Афганістану

Хамед з дружиною назвали немовля Мухаммедом. Оглянули його у лікаря. Купили одяг. І - фактично всиновили. Почали виставляти фотографії Хамеда на своїй сторінці. Коли про це дізналися справжні батьки малюка - вони попросили родичів його забрати. Кілька тижнів - ішли напружені переговори з новою родиною Сохайля-Мухаммеда. Таксист із дружиною не хотіли його віддавати. Довелося навіть просити про допомогу поліцію талібів.

Дідусь малюка розповів: добирався до столиці, Кабула - дві доби. І приїхав не з порожніми руками: привіз забиту вівцю, кілька мішків горіхів, одяг для родини таксиста - аби компенсувати йому витрачені на малюка гроші. В Державному департаменті Сполучених Штатів повідомили, що вже працюють над тим, аби доправити Сохайля до Штатів - і нарешті віддати в руки справжнім батькам.

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