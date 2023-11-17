Дивовижний порятунок Мані: як корові з Донеччини допомогли військові та вивезли її на Волинь

Військові та волонтери провели справжню спецоперацію, щоб вивести з-під обстрілів корову Маню. Її господиня загинула, тож тварина вешталася полями й лісосмугами сама. Солдати її підгодовували, однак розуміли, що перебувати Мані тут небезпечно і вирішили доправити корову до родичів одного з військових на Волинь.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Військові підгодовували корову

Військові допомагали корові, оскільки росіяни під час обстрілів убили її господиню. Тварину тоді поранило. Більше місяця Маня жила по-сусідству з військовими. На кілька днів зникала, а потім знову до них приходила.

"Цілий день ходив по селу, шукав свою ненаглядну подругу, а вона прийшла сама до мене, коли я розчарований ішов", – каже військовий Олександр "Фауст".

Корова Маня

Бійці її щоразу підгодовували. Однак розуміли, що таке сусідство небезпечне і для неї, і для них. Тож вирішили – корову треба евакуювати із зони бойових дій.

Корову погодилися забрати рідні воїна

Рідні військового Олександра, який опікувався Манею, погодилися забрати її до себе на Волинь. Волонтери вирішили допомогти тварині. Корова подолала більше тисячі кілометрів.

У нових господарів тварина почувається комфортно. Катерина Сидорук – нова власниця Мані. Поки чоловік із братами воює, раду корівці даватиме разом із синами – Ярославом і Костею.

Корова Маня

Жінка розповідає, корову вже оглянув ветеринар. Їй десь п'ять років. Тварину на Волині почали лікувати.

Тепер бійці думають, як до морозів евакуювати ще й родину кіз, яка теж блукає під вогнем без господарів.

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Нагадаємо, на Київщині виходили корову з відірваним копитом.

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