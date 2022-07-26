"Дія.pl" для українців: з якими документами тепер біженців пропускатимуть на кордоні і які правила для дітей

У Польщі для громадян України, які легально перебувають у країні від 24 лютого, створили фактично електронну посвідку на проживання, яка разом із дійсним проїзним документом (біометричним паспортом) дає право перетинати кордон до України, ЄС та країн Шенгену.

Електронний документ "Дія пл" (Diia.pl) у мобільному застосунку mObywatel підтверджує статус українського біженця, який після 24 лютого отримав тимчасовий прихисток у Польщі. Цей документ Єврокомісія визнала і прирівняла до виду на проживання.

Це означає, що повнолітні громадяни України з таким документом в застосунку та дійсним закордонним біометричним паспортом не лише легально перебувають у Польщі, а й можуть вільно пересуватися країнами ЄС так і Шенген Угоди в рамках 90 днів в півріччі (90/180).

Як перетинати кордон дітям, які наразі не можуть згенерувати такий документ, ТСН.ua дізнавався у польської прикордонної служби.

Отже, щоб користуватися електронним документом українським біженцям потрібно не просто встановити мобільний додаток, а насамперед мати PESEL UKR, активувати або створити Довірений профіль (profil zaufany), згенерувати "Дія пл".

"Тільки якщо хтось має закордонний біометричний паспорт і PESEL UKR Dia стає картою проживання та замінює візу. Завжди має бути звичайний або біометричний паспорт", - наголосила пресслужба польської прикордонної служби у відповіді на запит ТСН.ua.

Там також повідомили, що українські біженці, які зареєстрували своє перебування на території Республіки Польща, не набувають права перетину кордону лише на підставі отримання номера PESEL. Для перетину кордону цією категорією людей необхідно буде пред’явити дійсний паспорт та електронний документ diia.pl.

Фото: Gov.pl

"Таким чином, паперова довідка про надання номера PESEL без електронного документа в мобільному застосунку diia.pl не дає права громадянам України повторно в’їжджати на територію Польщі чи подорожувати на цій підставі до інших країн Шенгенської зони", - зазначили у прикордонній службі.

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Щодо дітей, які не мають власного електронного документу, як пояснили у пресслужбі, "їм доведеться отримувати дозвіл на в'їзд за особливою процедурою на кордоні".

Також Diia.pl недоступний для осіб у Польщі, які мають посвідку на проживання у Польщі та/або карту поляка.

Нагадаємо, для українців у Польщі доступна ще одна виплата.

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