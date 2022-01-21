"Дія" поки не підтягує "бустерне" COVID-щеплення: Ляшко пояснив, як отримати підтвердження

"Дія" поки не підтягує "бустерне" COVID-щеплення: Ляшко пояснив, як отримати підтвердження

Ляшко заявив, що без "бустерної" дози COVID-сертифікат не буде дійсним.

Інформація про бустерну COVID-вакцинацію буде доступною в застосунку "Дія", орієнтовно, наприкінці січня. Наразі громадяни можуть отримати підтвердження про зроблене щеплення у свого сімейного лікаря.

Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив під час з розмови з журналістами, інформує ТСН.ua.

"Зараз, якщо треба, звертаєтеся до сімейного лікаря, і він видає міжнародний сертифікат, де додатково з‘являється третє щеплення", - вказав Ляшко.

Він наголосив, що без "бустерного" щеплення сертифікат за 9 місяців втратить чинність. Натомість з "бустером" громадяни отримають "зелений" COVID-сертифікат подовженої дії.

"Це норма Європейського союзу, а в нас же по електронних "ковідних" сертифікатах відпрацьоване все технічне завдання, як і в ЄС. Тому ми нещодавно перевели це все у відповідність до вимог ЄС, щоб у нас сертифікати "конектилися". Зараз же спокійно у всіх країнах ЄС можете ходити за нашим QR-кодом", - пояснив Віктор Ляшко.

Раніше Віктор Ляшко:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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