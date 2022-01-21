"Дія" поки не підтягує "бустерне" COVID-щеплення: Ляшко пояснив, як отримати підтвердження

Ляшко заявив, що без "бустерної" дози COVID-сертифікат не буде дійсним.
Інформація про бустерну COVID-вакцинацію буде доступною в застосунку "Дія", орієнтовно, наприкінці січня. Наразі громадяни можуть отримати підтвердження про зроблене щеплення у свого сімейного лікаря.
Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив під час з розмови з журналістами, інформує ТСН.ua.
"Зараз, якщо треба, звертаєтеся до сімейного лікаря, і він видає міжнародний сертифікат, де додатково з‘являється третє щеплення", - вказав Ляшко.
Він наголосив, що без "бустерного" щеплення сертифікат за 9 місяців втратить чинність. Натомість з "бустером" громадяни отримають "зелений" COVID-сертифікат подовженої дії.
"Це норма Європейського союзу, а в нас же по електронних "ковідних" сертифікатах відпрацьоване все технічне завдання, як і в ЄС. Тому ми нещодавно перевели це все у відповідність до вимог ЄС, щоб у нас сертифікати "конектилися". Зараз же спокійно у всіх країнах ЄС можете ходити за нашим QR-кодом", - пояснив Віктор Ляшко.
Раніше Віктор Ляшко:
- назвав області, які є наступними кандидатами на “червону" зону;
- розповів, чи вводитимуть в Україні нові локдауни;
- повідомив, коли буде пік нової хвилі COVID-19;
- попередив про збільшення кількості хворих і госпіталізацій;
- зазначив, якою буде COVID-вакцинація після "бустера".
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.