"Дія" стане ближчою для літніх людей та осіб з інвалідністю: в державному застосунку з’явиться новий розділ "Дія. Безбар’єрність"

"Дія" стане ближчою для літніх людей та осіб з інвалідністю: в державному застосунку з’явиться новий розділ "Дія. Безбар’єрність"

У новомі розділі буде доступно викладено, як можна отримати пільги, послуги та документи.

Уже в березні в державному застосунку "Дія" з’явиться ще один розділ — "Дія. Безбар’єрність", який буде покликаний спростити комунікацію з державою для літніх людей, людей з інвалідністю та інших груп населення, для яких раніше держпослуги не завжди були зручними.

Про це під час Diia Summit 2022 повідомила перша леді України Олена Зеленська.

За її словами, над створенням нового "спецпідрозділу" "Дії" вже працює потужна команда Мінцифри та ГО "Безбар'єрність" за підтримки ПРООН.

"Його покликання - спростити комунікацію з державою для літніх людей, для людей з інвалідністю та всіх груп населення, для яких раніше держпослуги не завжди були зручними та дружніми. До того ж, найчастіше інформація від держави нам потрібна в часи змін в нашому житті, на хвилі емоцій. І саме тому має бути максимально доступною. Саме такою: дружньою і людяною задумана наша "Дія. Безбар’єрність", — зазначила Зеленська.

За її словами, у новомі розділі буде доступно викладено, як можна отримати пільги, послуги та документи. Крім того, у "Дія. Безбар’єрність" можна буде дізнатисяпро свої права та можливості, а також як діяти в складних життєвіх ситуаціях.

"Ми б дуже хотіли щоб "Дія. Безбар’єрність" стала містком, а в цьому випадку доречно сказати зручним пандусом між офлайн і онлайн державними послугами для тих, хто цього особливо потребує", — сказала перша леді.

Зеленська також наголосила, що в центрі усіх змін має стояти людина, а між людиною і технологією не має бути жодних бар’єрів та перепон. Для цього українські цифрові трансформації мають враховувати потреби різних користувачів: не лише просунутих, а й малодосвідчених, не лише молоді, а й людей літнього віку, людей з інвалідністю.

Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що до державного застосунку "Дія" додали нову функцію. Вже від 8 лютого українці зможуть за кілька кліків згенерувати довідку про несудимість.

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