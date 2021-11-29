Нові послуги у "Дії": як оформити субсидію та пенсію онлайн

Серед нововведень, оформлення субсидії онлайн та призначення пенсії.

Починаючи від 29 листопада на порталі "Дія" стали доступні нові послуги: субсидії, призначення та перерахунок пенсій, довідки про трудовий, страховий стаж, довідку про доходи пенсіонера та витяг з реєстру застрахованих осіб.

Як скористатися новим функціоналом, пояснюємо покроково.

Субсидії

Друга за популярністю послуга в Україні. Цього року їх отримують 2,7 млн українців, а з держбюджету у 2021 було виділено 104,1 млрд грн. Зараз, замість заяв у ЦНАП та збір паперових документів, можна зробити це онлайн:

Потрібно авторизуватися на порталі Дія, зайти у розділ “Пенсії, пільги та допомога” і обрати пункт із субсидіями. Далі — подати заяву. Вона має вигляд анкети. Треба відповісти на декілька запитань та ввести дані про вид субсидії, вказати банківський рахунок, чи є лічильник води або газу. У декларації необхідно вказати усіх членів, хто проживає із вами, їхні доходи, майно та витрати. Можливо, буде необхідність завантажити декілька сканів чи фото документів та підписати все електронним підписом. Заповнення заяви займе до 30 хвилин.

Заява на призначення субсидії (3 фото)

У більшості випадків скани документів будуть не потрібні. Але можуть бути випадки, коли буде потрібен, наприклад, договір оренди чи документи про скрутне матеріальне становище. Після збирання усіх необхідних даних, все підписується КЕПом та відправляється на розгляд у Мінсоцполітики.

Якщо будуть необхідні додаткові дані чи документи, ви отримаєте про це сповіщення. У цьому разі потрібно контактувати із вашим філіалом соцзахисту. Це зроблено для економії часу, щоб не збирати та подавати документи повторно. Ви можете надати дані та їх додадуть у справу.

Субсидія на більшість видів послуг ЖКХ буде продовжуватися автоматично, якщо у людини протягом року нічого не змінилося. Але є випадки, коли треба буде подавати повторно регулярно, наприклад субсидії на тверде паливо (наприклад, вугілля) або субсидія на орендоване приміщення.

Призначення та перерахунок пенсії

На порталі Дія також відтепер можна буде отримати послугу з призначення або перерахунку пенсії. Як подається заява онлайн:

Необхідно авторизуватися на порталі Дія, зайти у розділ “Пенсії, пільги та допомога” і обрати пункт із пенсіями. Далі потрібно заповнити заяву. Частина відомостей про вас автоматично підтягнеться із персонального кабінету. Сама заява проста, та — як у разі із субсидією — зроблена у вигляді анкети. Під час заповнення заяви треба зазначити, який вид пенсії ви хочете отримувати та яким чином — на банківську картку чи у відділенні пошти. За результатами анкети, система формує перелік документів, які необхідно підвантажити. Коли заява буде заповнена, а всі необхідні документи прикріплені — потрібно лише підписати все КЕПом та надіслати. Вони потраплять на розгляд у Пенсійний фонд автоматично.

Заява на призначення пенсії (3 фото)

Рішення ухвалюється протягом 10 робочих днів впродовж яких співробітниками відділення ПФУ. Відповідь або лист про необхідність уточнення даних прийдуть вам на електронну пошту.

Витяг з реєстру та довідка про доходи пенсіонера (ОК-5 та ОК-7)

ОК-5 та ОК-7 — одні з найзатребуваніших довідок в Україні. Щороку таких документів видають 2,8 млн. Це довідки про трудовий стаж, який вимагають у разі оформлення на роботі або для призначення пенсії чи нарахування лікарняних.

Як отримати довідку онлайн:

Потрібно авторизуватися на порталі Дія, зайти в розділ “Довідки та витяги” і обрати пункт “Довідка з реєстру застрахованих осіб” Заповнювати якісь заяви чи підписувати щось КЕПом не потрібно. Лише для довідки про доходи пенсіонера необхідно зазначити період, на який потрібна довідка.

Раніше їх можна було отримати на сайті пенсійного фонду онлайн. На порталі Дія, обіцяють розробники, все можна зробити у кілька кліків, а результат прийде на електронну пошту через декілька хвилин.

Нагадаємо, від 1 грудня на порталі "Дія" у тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн. Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, послуга буде доступна на всій території України, окрім Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона, де вона з'явиться трохи згодом.