"Діяли у межах своїх повноважень": в АТБ прокоментували жорстоке побиття поліцейських у супермаркеті Чернігова

"Діяли у межах своїх повноважень": в АТБ прокоментували жорстоке побиття поліцейських у супермаркеті Чернігова

Співробітники магазину викликали поліцію, проте вона начебто приїхала, коли учасників конфлікту на місці вже не було.

У супермаркеті, де підлітки побили чернігівських поліцейських, відреагували на інцидент і заявив, що працівники діяли згідно з посадовими інструкціями.

Про це ТСН.ua повідомили в пресслужбі компанії АТБ.

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Так, в діях співробітників немає ніяких порушень, оскільки на місце події вони викликали патрульну поліцію.

"Співробітники магазину негайно викликали на місце поліцію. Вони діяли у межах своїх повноважень і в рамках своїх посадових інструкцій. У їх відношенні не може бути ніяких розглядів, оскільки вони виконали всі свої службові вимоги. Вони можуть безпосередньо викликати на місце конфлікту поліцію. На жаль, цього разу поліція приїхала тоді, коли всіх учасників конфлікту вже в магазині не було", — розповіли ТСН.ua в пресслужбі корпорації АТБ.

Нагадаємо, що лікарі розповіли про стан поліцейського, якого побили у Чернігові. 30-річний Володимир Савон наразі перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У поліцейського забійні рани обличчя, голови та струс головного мозку.

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