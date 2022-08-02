Діяльність медіа в Україні контролюватиме новий закон: на що чекати блогерам і чи вплине це не онлайн-ресурси

Законопроєкт про діяльність медіа виходить на фінальні обговорення. Він не блокує діяльність журналістів та не забороняє блогерів, а краще контролює ворожі масмедіа та швидше реагує на виклики часу.

Законодавці збираються проголосувати законопроєкт про діяльність медіа в першому читанні вже до кінця серпня, а остаточно прийняти – до 1 грудня. Він є однією із вимог Євросоюзу до України під час вступу до цієї організації, йдеться в ТСН.

Сьогодні до обговорення нового закону про медіа долучились фахівці, чиновники та народні депутати. Усі мають можливість витупити під час круглого столу.

«Один із тих законів, який найдовше обговорювався у Верховній Раді. Ми вже 3 рік заходимо, але загалом це 10 рік наших зобов’язань перед Радою Європи. Від прийняття цього закону залежить євроінтеграція України», - кажуть депутати.

Також читайте У Дніпрі зловмисники створили цілий колцентр, де приймали замовлення від ухилянтів

Основа закону – сильна Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Цей орган має стати повністю незалежним від виконавчої гілки влади. Це в свою чергу, має допомогти медіа, стати і більш незалежними від держави.

«Посиленням ролі українських медіа регулятора, ми посилюємо обміни інформації з европейськими колегами щодо інформаційного тероризму. Щодо держави агресора і оперативної реакції на дії окупантів. Той розділ дає нам такі механізми, яких ми не мали досі», - кажуть на зібранні.

Прозора фінансова діяльність та зрозумілі власники, зміниться підходи і до накладання штрафів - їх стане менше, натомість якщо медіа буде порушником-рецидивістом, або не буде відповідати ліцензійним умовам, у регулятора буде більше повноважень закрити таку компанію. Як приклад автори наводять історію медіахолдінгу Віктора Медведчука. Попри безліч штрафів і попереджень телеканали кума Путіна продовжували працювати і ретранслювати кремлівські меседжі.

«Якщо суб’єкт, ми бачимо, порушує законодавство, наприклад, розпалює ворожнечу, або інше, ми маємо право дослідити його структуру власності і зробити висновки щодо його відповідності. З певними, так само наслідками», - кажуть автори закону.

Ще одна новація – облік блогерів та Інтернет видань. Тепер будь-хто, хто створює контент зможе безкоштовно зареєструватись як медіа та отримати відповідні захист та преференції. Законотворці обіцяють, що процедура реєстрації буде повність прозорою і відбуватиметься онлайн. Порушників законодавства будуть видаляти.

«Ми також додали такий пункт про те, що детальні критерії, хто вважається онлайн-медіа в Україні будуть визначатися самими онлайн-медіа», - кажуть фахівці.

В свою чергу голова спілки журналістів закликав авторів законів поспілкуватись із журналістами та врахувати їх побажання в законі про медіа. «Наша пропозиція, ми підтримуємо європрагнення і це велика честь для України, ми підтримуємо імплементацію директиви, єврособзу про аудіовізувальні сервіси і пропонували проект про медіа примати етапами», - радить він.

Також читайте Двох ворожих агентів затримала Служба безпеки України на Сумщині

Також певні медіа вбачають в пункті про посилення Нацради – загрозу свободі слова та можливості тиску на ресурси. Голова Нацради Ольга Герасим’юк ці побоювання спростовує. «Ми нарешті повинні зайти і в цивілізований простір. Ми сьогодні вами регулюємо телебачення і радіомовлення те, яке воно було на початку нашої незалежності», - каже вона.

Крім того автори закону залишають місце для дискусії: передовсім про діяльність медіа під час виборів. Законотворці хочуть зменшити вплив власників медіа на політичні процеси в державі та маркувати політичну скриту політичну реклами відповідними позначками.

Наразі дискусія триває, до винесення законопроекту в зал його ще чекають правки та пропозиції.

«Ми оцінюємо ці зрушення позитивно. З точки зору, що таке законодавство має оновитися, ми маємо наблизити стандарти до Європи. На нашу думку важливим є те, щоб інтегрувати всі новели в один текст і таким чином спростити його сприйняття і подальше проходження його голосування У Верховній Раді України», - кажуть автори закону.

Крайній термін ухвалення закону - 1 грудня 2022 року.

Читайте також:

У передмісті Рима погоріла найбільша кіностудія Європи, на якій зняли зо три тисячі стрічок

Велика евакуація: до Кропивницького евакуювали людей зі сходу країни, які весь час пробули під обстрілами

Евакуацію зірвано: "дорогу життя" з окупованого Енергодара повністю розмило зливами