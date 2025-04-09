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- Ексклюзив ТСН
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Діє дуже жорстоко: прем'єр Бельгії зробив потужну заяву про Трампа і переговори про мир
Бельгійський політик каже, що президентство Трампа принесло багато несподіванок.
Президент США Дональд Трамп не хоче залучати ні Європу, ні навіть Україну до мирних переговорів. Очільник Білого дому вважає, що зможе укласти угоду з диктатором РВ Володимиром Путіним самостійно.
Про це заявив прем’єр Бельгії Барт де Вевер інтерв’ю кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук.
З його слів, президентство Трампа принесло багато несподіванок - “більшість цих несподіванок були не дуже приємними”.
“Він (Трамп - Ред.) діє дуже жорстоко. Його мало хвилює Європейський Союз. Він не хоче залучати Європу до переговорного процесу з Путіним. Я не думаю, що він навіть хоче залучати Україну. Він вважає, що зможе укласти угоду з Путіним самостійно, і що Україна та Європа просто повинні це прийняти”, - наголосив прем’єр Бельгії.
Також Барт де Вевер вважає, що американський президент розпочав тарифну та торговельну війну “в найменш слушний час”. Бельгійський політик каже, що не перебуває в захваті від рішень адміністрації Трампа.
“Можу лише сподіватися, що він змінить свою поведінку. Звичайно, Америка є нашим союзником, в завжди залишатиметься дуже важливим союзником. Північно-Атлантичний альянс старший і більший за Трампа. Я можу лише сподіватися, що він повернеться до, скажімо, нормальної політики та до повної підтримки України”, - висловився Барт де Вевер.
Нагадаємо, також прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розповів, як диктатор Росії Володимир Путін бреше США та всьому світу. “Фюрер” лище удає, що хоче миру, переконаний політик.