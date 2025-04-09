Діє дуже жорстоко: прем'єр Бельгії зробив потужну заяву про Трампа і переговори про мир

Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп не хоче залучати ні Європу, ні навіть Україну до мирних переговорів. Очільник Білого дому вважає, що зможе укласти угоду з диктатором РВ Володимиром Путіним самостійно.

Про це заявив прем’єр Бельгії Барт де Вевер інтерв’ю кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук.

З його слів, президентство Трампа принесло багато несподіванок - “більшість цих несподіванок були не дуже приємними”.

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“Він (Трамп - Ред.) діє дуже жорстоко. Його мало хвилює Європейський Союз. Він не хоче залучати Європу до переговорного процесу з Путіним. Я не думаю, що він навіть хоче залучати Україну. Він вважає, що зможе укласти угоду з Путіним самостійно, і що Україна та Європа просто повинні це прийняти”, - наголосив прем’єр Бельгії.

Також Барт де Вевер вважає, що американський президент розпочав тарифну та торговельну війну “в найменш слушний час”. Бельгійський політик каже, що не перебуває в захваті від рішень адміністрації Трампа.

“Можу лише сподіватися, що він змінить свою поведінку. Звичайно, Америка є нашим союзником, в завжди залишатиметься дуже важливим союзником. Північно-Атлантичний альянс старший і більший за Трампа. Я можу лише сподіватися, що він повернеться до, скажімо, нормальної політики та до повної підтримки України”, - висловився Барт де Вевер.

Дата публікації 08:00, 09.04.25 Кількість переглядів 8 Прем'єр Бельгії пройшовся по Путіну й Трампу: РФ влаштувала приниження для ЄС та США

Нагадаємо, також прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розповів, як диктатор Росії Володимир Путін бреше США та всьому світу. “Фюрер” лище удає, що хоче миру, переконаний політик.