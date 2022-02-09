Дієтологи назвали топ-4 продукти для заморозки на зиму і розповіли, як правильно їх зберігати

Дієтологи назвали топ-4 продукти для заморозки на зиму і розповіли, як правильно їх зберігати

Найголовніше - не тримати у морозилці продукти роками.

Останніми роками Україною шириться мода заморожувати сезонні овочі й фрукти. Солодкий перець, зелень, броколі та ягоди - це топ-4 продукти для заморозки на зиму за порадами дієтологів. Однак усе в морозилці раптово може стати шкідливим та небезпечним, якщо не дотримуватись правил її заповнення.

Про те, як правильно заморожувати та розморожувати продукти – йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Авторка книжки про здорове харчування Катерина радить морозити з продуктів "усе, що можна". Тож у її морозилці є навіть хліб.

Поради, як заморожувати та розморожувати продукти, дали у Центрі громадського здоров'я при МОЗ. Робити це краще швидко - в режимі "шокової" заморозки. Перед тим вимити і висушити. А розморожувати м'ясо чи рибу, навпаки, потрібно довго. Якщо розморожувати овочі та фрукти, то їх відразу необхідно кинути в гарячу воду.

Як зберігати заморожені овочі й фрукти, аби не наразити себе на небезпеку

Наголошують, що категорично не можна заморожувати розморожене кілька разів. Також не класти різні продукти у морозильну камеру один поруч із іншим, навіть у пакетах, оскільки можуть потрапити небезпечні для здоров'я бактерії - про це розповідають нутриціологи. Найголовніше - не тримати у морозилці усе роками. Фрукти та ягоди щонайбільше - до 9 місяців, рибу і м'ясо - 6-8 місяців.

Фахівці зі здорового харчування й заморожувати радять правильно. Так користі буде більше. Хоч загалом радіють, що в Україні в останні роки на кухнях - мода на заморозку, а отже - більше уваги до здорового харчування.

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