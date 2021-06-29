Дійти допомогли перехожі: як у Львові на джазовому фестивалі відгуляла заступниця голови Нацбанку Рожкова

Наступного дня після гулянки Катерина Рожкова помітно кульгала.

Джаз – нова модна тенденція в українській політиці. На фестиваль у Львові з’їхались багато відомих особистостей: політиків, чиновників та бізнесменів. Вони кажуть, що приїхали послухати не лише джаз, а й вирішити бізнесові питання. Усі залишились задоволені. Але дехто відзначився, так би мовити, зі знаком мінус.

Про це 29 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Також читайте "Ми йдемо, с*ко". Рожкова звернулась до правоохоронців через отримання смс із погрозами Тут зустрічаються впливові люди. На Львівський джазовий фестиваль збираються політики, чиновники і навіть олігархи з усього пострадянського простору. І використовують музичне свято для пошуку нових бізнесових зв’язків. Дехто із гостей фестивалю навіть не потрапляє на концерти, а весь час проводить біля бару.

Серед гостей - колишні генеральний прокурор Юрій Луценко та керівник САП Назар Холодницький. Чинні - голова фонду Держмайна Дмитро Синниченко та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Боксер Володимир Кличко та перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Загалом на Джазфесті було чимало колег Рожкової. Проводили час разом, випивали, фотографувалися, світлини себе і келихів викладали у соцмережі з підписом "команда Мрії".

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Цього дня на фото і на відео можно помітити, що Рожкова змінювала сукні. Вдень - у стилі кежуел, дизайнери такі називають рибальська сукня. Увечері - більш романтична, ажурна сукня з глибоким вирізом на спині, який відкрив світу її татуювання. В перекладі із латини, він означає "ніхто не зачепить мене безкарно" - це девіз лицарів Ордену будяка у Шотландії. Там його ще карбували на монетах аж у 17 столітті, за часів короля Якова VI. Пізніше на однофунтових монетах Англії.

Між концертами гості фестивалю могли проводити час у Vip-lounge. Сюди вхід був лише за спеціальними перепустками. Там і наливали, і годували. Рожкова звідти виходить із келихом білого. І так вирушає слухати кубинського піаніста Гарольда Лопеза. Потім разом з іншими навіть йде танцювати. А потім знову - у Vip-lounge.

Звідти представники Нацбанку вийшли за десять хвилин до опівночі. І можно здогадатися - у піднесеному стані. Далі - афтепаті для "віпів" у ресторані. Згодом ми дізналися - афтепаті збіглося зі святкуванням дня народження колишнього нардепа Мустафи Наєма. Там був і народний депутат від Європейської Солідарності Артур Герасимов.



Пів на третю ночі. Гості до ресторану заходять-виходять, але потік віп-запрошених не зупиняється. І ось знову помічаємо Катерину Рожкову. До готелю дісталася на машині з київськими номерами. Дійти допомогли перехожі



Наступного дня вона помітно кульгала. В ексклюзивному інтерв'ю ТСН перша заступниця голови Нацбанку говорить про свою любов до джазу. Про нічні пригоди не згадує.



"Ви ходите на вечірки? Вчора було пізно, і я пішла спати", - каже Рожкова.



Наступного року організатори обіцяють ще масштабніший фестиваль. Тож радять політикам звикати до джазу. І купувати білети заздалегідь.

Нагадаємо, у Львів повернувся відомий фестиваль джазової музики – "Леополіс Джаз Фест".

Також чому фестиваль джазу у Львові щороку приваблює заможних та знаменитих.

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