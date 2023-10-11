Дізналася про вагітність під час пологів: під Дніпром жінка, яка викликала швидку через здуття, несподівано народила

У місті Кам’янське Дніпропетровської області жінка дізналася про свою вагітність під час пологів. Чоловік викликав швидку для своєї 20-річної дружини через здуття та сильні болі в животі. Медики по прибуттю з’ясували, що в неї розпочалися перейми. Так несподівано у подружжя з’явилася друга дитина.

Про незвичайний виклик розповіла працівниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Буданцева у себе в Facebook.

Жінка думала, що в неї загострення виразки

“Виклик надійшов до центральної оперативної диспетчерської 103 із міста Камʼянське о 12:57. Чоловік викликав для своєї дружини швидку допомогу з приводом: болі в животі, здуття. По прибуттю зʼясовано, що у жінки 20 років зранку, годин з семи, зʼявились болі в животі. На її думку, це загострення виразкової хвороби шлунку”, – написала медикиня.

Вагітність жінка заперечувала, але на той момент у неї вже тривали перейми. Фельдшер швидко розібрався та прийняв пологи, які минули без ускладнень. Народилася здорова доношена дівчинка вагою три кілограми.

“Мати і дівчинку госпіталізовано в дев’ятий пологовий будинок. Так несподівано у трирічного малюка зʼявилась маленька сестричка, а у батька і мами друга дитинка”, – розповіла Лариса Буданцева.

Пологи прийняв фельдшер швидкої / Фото: Лариса Буданцева

Жінки не вірять, що можливо не помітити вагітність

У коментарях до публікації медикині жінки жартують та не вірять, що про вагітність можна дізнатися під час пологів. Мовляв, неможливо не відчувати рухи малюка та не помічати зміни в своєму тілі.

“Не відчувати коли ворушиться дитина, особливо на великих строках, неможливо”, – написала Юлія Лищук.

“Більше схоже на вигадану історію, бо це щось нереальне”, – вважає Тетяна Балацька.

Втім, Марина Демлова поділилася, що також не знала, що вагітна, аж до шостого місяця.

“Менструації мала три, а може максимум чотири рази на рік. Лікарі казали, що дітей не буду мати ніколи. А хоп і маю два синочка”, – розповіла жінка.

“У мене так у подруги було, до самого пологового ніхто нічого не знав. Та і видно не було, вона худенька була і животика навіть не було. А народила здорову дівчинку”, – написала Анастасія Рибалко.

Як вагітність може минути непоміченою

Випадки, коли в жінки починаються пологи, а вона навіть не знає, що вагітна, бувають дуже рідко, розповів у коментарі сайту ТСН.ua лікар акушер-гінеколог Олег Дуков.

“Я вважаю, що свідома, сучасна жінка, яка знає свій менструальний цикл і відповідально відноситься до свого жіночого здоров’я, розуміє, коли в неї починаються місячні, який в неї менструальний цикл, скільки він триває днів, є в неї дисгормональні порушення або якісь супутні проблеми, які можуть впливати на регулярність менструацій або її відсутність – не може не помітити такий прекрасний стан як вагітність”, – вважає Олег Дуков.

Акушер-гінеколог зазначив, що повноцінні менструальні виділення при виношуванні дитини неможливі. Однак деякі жінки можуть не контролювати свій цикл або мати гормональні порушення.

“Жінка, наприклад, розуміє і знає, що в неї нерегулярний менструальний цикл. І не може знати і контролювати, коли в неї була овуляція, і коли вона могла, можливо, завагітніти. Тому в таких випадках вагітність може бути приємною новиною”, – каже Олег Дуков.

Також жінка може не помітити, що вагітна, якщо приймає препарати, які впливають на менструальний цикл.

“Від деяких препаратів менструація може бути мізерна або взагалі відсутня, але може з’являтися овуляція, і жінка може завагітніти. Вона впевнена в тому, що в неї немає менструації, місячні нерегулярні, тому вона цей момент відпускає і вже не акцентує свою увагу на можливості завагітніти”, – розповів акушер-гінеколог.

За словами лікаря, жінки з надлишковою вагою можуть майже не відчувати рухів дитини. Також це може бути пов’язане з розташуванням плаценти.

“Якщо плацента розташована по задній стінці матки, то рухи дитинки, які є в будь-якому випадку, жінка може не відчувати так помітно. Можливо, в цей період є здуття, проблеми з кишківником, тобто це також може маскувати рухи дитини. Взагалі деякі жінки активно починають відчувати рухи малюка при першій вагітності ближче до 20-21 тижня”, – каже Олег Дуков.

Токсикоз у вагітної може бути взагалі відсутній. Тому ранкова нудота або блювота не є основним показником, що жінка при надії. Акушер-гінеколог зазначив, що не кожна вагітність проходить ідеально, тому жінці важливо вчасно стати на облік в жіночу консультацію та бути під спостереженням. Проходити ультразвукові та біохімічні обстеження, консультації суміжних спеціалістів та здавати необхідні аналізи.

“Може знадобитися медикаментозна допомога або динамічне спостереження , щоб підтримати вагітність. Або ж обстеження, які треба пройти і своєчасно призначити лікування. Здача всіх аналізів і консультації суміжних спеціалістів, особливо в першому триместрі, дуже необхідні”, – каже Олег Дуков.

Якщо жінка не знає, що вагітна, вона може вакцинуватися живими вакцинами, які протипоказані при вагітності, палити, вживати алкогольні напої, наркотичні препарати, які категорично заборонені і можуть призвести до катастрофічних наслідків для майбутньої дитини.

“Також можна говорити про харчування, при вагітності воно повинно бути раціональним і збалансованим, щоб дитина отримувала всі необхідні поживні речовини та народилася здоровою”, – розповів акушер-гінеколог.

Сотні дітей щороку народжуються в жінок, які не знали, що вагітні

У Великій Британії щороку сотні дітей народжуються у матерів, які не знали, що вони вагітні, пише ВВС.

Наприклад, Клара Доллан була одна з тих хто пережив так звану непомічену вагітність. Жінка розповіла, що прокинулася вранці від різкого болю. Протягом останніх шести місяців вона постійно приймала ліки, тому місячні припинилися. Жінка випила парацетамол, але біль в животі лише збільшувався. Через кілька годин вона викликала швидку.

“Я інстинктивно виштовхувала біль. Раз, ще раз... і побачила, як виходить голівка. Так на світ з'явилася моя донька Амелія, здорова доношена дівчинка. Дитина кричала, а я плакала. Я була виснажена настільки, що не могла поворухнутись. Люди зазвичай готуються до того, щоб стати батьками. Я ж мала дві секунди, щоб зрозуміти, що відбувається і що мені робити”, – розповіла британка.

За словами жінки, її вага майже не змінилася, не було жодних нових бажань чи неочікуваних харчових звичок.

“Не було навіть болю у попереку. Нічого. Двічі під час вагітності були місячні, однак настільки незначні, що скоріше нагадували плямки. Протягом останніх півроку я постійно приймала ліки і припинила за два тижні до народження Амелії”, – стверджувала Клара Доллан.

Раніше ми писали про 34-річну жінку, яка думала, що хворіє на кишковий грип, а виявилося, що вона вагітна близнюками. Люсі Шоу несподівано народила хлопчиків на 30-му тижні вагітності.

"Я прокинулася рано-вранці, почуваючись погано, і подумала, що в мене проблеми з животом. Через декілька годин я зателефонувала мамі, бо на той час мені було дуже боляче. Поки мама розмовляла з оператором швидкої, вони запитали, чи бачить вона щось, і тоді я перевірила, і я відчула голову", – розповіла вона.

19-річна Фей Вайт також була шокована, коли дізналася про свою вагітність під час пологів. За словами дівчини, вона навіть нічого не підозрювала, оскільки мала менструацію, а живіт не ріс.

"Одного ранку я прокинулася від гігантського виплеску води. Я пішла до туалету, бо відчувала цей справді сильний тиск, і щось сталося. Я повернулася до своєї спальні, і виявилося, що це нога. Я зателефонувала до швидкої допомоги", – розповіла дівчина.

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