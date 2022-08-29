Дізнаємось про прорив на багато кілометрів: військовий експерт - про плани Генштабу на півдні

Зараз Генштаб ЗСУ не повідомлятиме одразу про успіхи контрнаступу на півдні України.

Проте через певний час українці зможуть дізнатися про великий прорив на південному фронті.

Про це в етері ТСН.19:30 сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Дуже складно зараз уявити себе на місці людей, які перебувають в окупації. Вони щиро вірять в Україну, в армію та досі чекають. Але потрібно вірити в ЗСУ: ефективна робота з деокупації триває. І повірте мені, що може настати просто такий момент, коли ми будемо прогнозувати і говорити, а за кілька днів стане можливим не прорив на кілька кілометрів, а на кілька десятків, якщо не кілька сотень. Я думаю, якщо не протягом наступних кілька тижнів, то в більш тривалій перспективі цей момент настане. До цього все йде", - пояснив Мусієнко.

Нагадаємо, українські воїни прорвали першу лінію оборони на Херсонщині. Зараз в тимчасово окупованому Херсоні та в області все частіше чути вибухи, місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

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