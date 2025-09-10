"Для нас це дуже погано": Жданов попередив, скільки "Шахедів" може запустити Росія одночасно

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Росія показала технічну спроможність випустити понад 800 безпілотників протягом однієї ночі під час останнього масованого комбінованого удару по Україні.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, це дуже погана новина для України.

«Для них це можлива цифра — ось що для нас головне в цьому нальоті. Зазвичай десь о 9-й, о 10-й, чи навіть о 8-й вечора ми вже читаємо перші повідомлення, що здійснені пуски з площадок дронів. Але ніхто з нас із вами не може вгадати, зупиняться вони чи пуски триватимуть, доки кількість дронів не зросте до 200, 400 чи 800. Ось у цьому проблема. Вони показали, що вони технічно здатні випустити таку кількість дронів. Для нас це дуже погано», — каже Олег Жданов.

За його словами, армія РФ, найімовірніше, здатна завдавати масованих комбінованих ударів по Україні кілька разів на тиждень. Однак точний прогноз зробити важко, адже дані від розвідки про потужності російського виробництва різняться.

«А від цього залежить здатність накопичувати ці дрони для завдавання ударів. І відповідно на ці здатності накопичування ми робимо прогнози, скільки разів на тиждень. Скібіцький (Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР — ред.) у своєму інтерв’ю казав, що 6–8 діб між такими масованими ударами може бути періодичність з боку РФ. Тож давайте залишимося на цій цифрі», — каже експерт.

Він додає, що найбільша проблема російських ударів — у кількості повітряних цілей, які запускає ворог.

Нагадаємо, нещодавнє влучання ракетою в будівлю Кабміну стало тривожним сигналом для Києва. Вперше за чотири роки війни Росія поцілила в «центр ухвалення рішень». Це не просто військова атака, а спроба посіяти страх і паніку, кажуть військові експерти.