Для транспортування мобілізованих з ТЦК впровадили нові правила: що відомо

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні змінили правила транспортування мобілізованих з ТЦК СП до військової частини.

Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову (№916 від 30 липня 2025 року).

Згідно з новими нормами, формування списків для направлення мобілізованих з ТЦК до військових частин може здійснюватися через Реєстр «Оберіг». Ці списки можуть передаватися в електронному вигляді через систему електронного документообігу.

Реклама

Зокрема, ТЦК формує іменний список особового складу військової або зведеної військової команди за допомогою реєстру «Оберіг».

Після підписання цього документа кваліфікованим електронним підписом керівника ТЦК, його надсилають електронною поштою або через систему електронного документообігу до тієї військової частини або ТЦК, куди прямує команда мобілізованих.

Простими словами: відбулася цифровізація передачі списків особового складу.

Чи можуть в ТЦК забрати телефон

Нагадаємо, що за чинними нормами законодавства повноваження ТЦК та СП в частині оповіщення громадян про виклик обмежуються виключно врученням повістки, яка має бути належним чином оформлена.

Реклама

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua зазначила, що на посадових осіб ТЦК та СП не покладаються повноваження здійснювати заходи фізичного впливу або психологічного примусу, силою затримувати громадян та доставляти до ТЦК та СП, утримувати в приміщенні, відбирати власні речі, документи, засоби зв’язку тощо.

«Отже такі насильницькі можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП», — розповіла адвокатка.

ТЦК «пакують» в бус: що робити

Водночас лише поліцейські мають повноваження на здійснення адміністративного затримання і тільки у разі, якщо в електронних базах поліції є дані про розшук цієї особи.

«Неправомірні дії представників ТЦК та СП не тільки можна, але й потрібно знімати. Подавати заяву про злочин до правоохоронних органів та вимагати аби це відео долучили до матеріалів провадження в якості доказів», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.