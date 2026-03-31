"Для цього і воюю": військова "Ліліт", яка пережила окупацію та приєдналась до ЗСУ, розповіла про свою мрію

"Ліліт" / © ТСН

Реклама

Дронарі 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» перетворили Запорізький степ на зону суцільного вогню для загарбників.

Кореспондентка ТСН Дарія Назарова побувала на позиціях та познайомилася з тими, хто тримає небо над фронтом, серед них — молоді дівчата, які змінили папери та мирне життя на пульти керування важкими бомберами.

Як працюють дрони на фронті

Боєць із позивним «Смерека» колись був у піхоті, а тепер майстерно скеровує FPV-дрони у тилові об’єкти ворога. Його «пташки» вже знищили станції зв’язку в Дніпрорудному та блокпости поблизу окупованого Енергодара. Окупанти намагаються відбитися від дронів будь-якими методами — часом доходить до абсурду.

Реклама

«Смерека», військовослужбовець 128-ї ОВМБр: «Вони там і стрибають, і палицями кидаються. Був випадок — окупант кинув автомат прямо у FPV-шку. Повезло йому, що вибухнуло у повітрі, але ми його потім все одно наздогнали».

За словами командира батальйону Олега Тягнибока, успішна робота дронарів настільки деморалізує ворога, що командирів російських полків та дивізій, які стоять проти 128-ї бригади, міняють чи не щомісяця за «невиконання завдань».

Жінки-військові на фронті

Особливу роль у підрозділі відіграють дівчата.

Дарина служить з 19 років. Вона починала діловодом, але через полон побратима перевчилася на аеророзвідницю. Тепер вона знаходить координати скупчення живої сили ворога і передає їх для «відпрацювання» важкими снарядами.

Ліліт родом із Миколаївщини. У 2022 році вона пережила окупацію і після звільнення рідного села одразу пішла до війська. Зараз вона працює на важких бомберах — «пташках», що несуть великий заряд вибухівки.

Ліліт, військовослужбовиця 128-ї ОВМБр: «Мрію, щоб наші сусіди нарешті десь зникли. А я закладу сім’ю, дітей, буду оберігати домашнє вогнище. Для цього і воюю».

Реклама

Наземні роботи на війні Росії проти України

Окрім авіації, батальйон активно розвиває напрямок наземних роботизованих комплексів. Ці «дрони на колесах» допомагають не лише з підвезенням боєкомплекту чи провізії, а й можуть непомітно доставляти вибухові «сюрпризи» прямо під ноги окупантам у їхні бліндажі.

Технологічна перевага та особиста мотивація бійців «Дикого поля» крок за кроком руйнують плани ворога на просування на Запоріжжі, змушуючи окупантів дедалі глибше закопуватися в землю в очікуванні чергового удару з неба.

