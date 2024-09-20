"Для багатіїв свої правила": на Лазуровому узбережжі працює розкішний готель "гаманця Путіна" 

ТСН побувала в готелі друга Путіна у Франції. П’ятизірковий комплекс на Лазуровому узбережжі записаний на дружину Геннадія Тимченка, якого називають "гаманцем Путіна". Родина за свою близькість до Кремля перебуває під європейськими санкціями. Але їхній люксовий готель знову працює.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Що відомо про готель олігарха та "гаманця Путіна"

Лазурове узбережжя Франції. Містечко Ле-Лаванду. Тут на березі моря має готель родина Геннадія Тимченка. Його назва – Le Club de Cavalière & Spa.

"На цьому пляжі пісок ніби з блискітками. Такий він через мінеральну слюду. Заради нього, прозоро-блискучої води та тихого пляжу сюди на відпочинок їдуть з різних країн світу", – каже Валерія Ковалінська.

Пісок на пляжі

ЗМІ неодноразово писали, що бізнес Тимченка пов’язаний з інтересами президента Росії. Цього олігарха також називають "гаманцем Путіна".

Цього року в російському списку "Форбс" Тимченко на шостому місці, його статки оцінють у понад 23 мільярди доларів. Цей готель у Франції записаний на його дружину Олену. Від 2022 року і вона, і сам Геннадій перебувають під санкціями ЄС. Раніше він потрапляв і до "чорного списку" Сполучених Штатів.

"Санкції. Так, я маю якісь складнощі. Особисто. У моєї дружини. Є проблеми, так. Коли людина, яка чесно заробила гроші, не може заплатити за госпіталь, де його дружині зробили операцію. А де тоді права людини?" – цинічно заявляв путінський олігарх.

Минулого тижня родина Тимченка намагалася позбутися санкцій Європейського Союзу, подавши апеляцію до суду ЄС у Люксембурзі. Суд апеляцію відхилив. Але готель на французькому узбережжі цього року працює.

Готель Le Club de Cavalière & Spa

Який вигляд має готель російського олігарха

На вході на територію готелю – табличка з п’ятьма зірками. Класифікацію, яка діє 5 років, тут отримали від міністерства туризму Франції рік тому. Тут 37 номерів – найдешевший у сезон коштує 990 євро. На сайті готелю є російська версія. І опис закладу – "вирізняється стриманою розкішшю та неймовірною чарівністю, імпозантно височить на березі гарного пляжу з дрібним піском".

Тут можна орендувати і віллу – вартість 1 640 євро на добу. Чому так дорого – відповідь теж можна знайти в описі: "Виходить на морський берег і є втіленням абсолютної розкоші. Оброблені струганим деревом та обставлені сучасними меблями – у віллах гості почуваються немов у гавані безтурботності".

Згідно з інформацією на сайті, готель цього року працює від травня. Потрапити сюди, якщо не проживаєш, можна, замовивши вечерю та сплативши 50 євро за лежак. Хто власник готелю, тут знають усі.

Тимченко та його дружина

І володіє цією нерухомістю родина російського олігарха вже років зо 20.

Столик у ресторані олігарха можна обрати в залі з білим роялем або ж на вулиці, поряд з фонтаном. У меню страви переважно середзеноморської кухні. В карті назви коктейлів – "московський мул", "чорний російський" та "білий російський". Вартість – 23 євро за коктейль. Найдешевше ігристе – 148 євро за пляшку, найдорожче – 598. Порція салату "Цезар" – 32 євро. Розрахуватися можна готівкою або ж карткою. Але не можна карткою з телефона, місцевий персонал каже – ця функція недоступна вже 2 роки.

Меню в ресторані путінського олігарха

Туристи та місцеві обурені тим, що працює готель російського олігарха

Територія готелю – охайна й доглянута. Сміттєві баки винесені за паркан і прикрашені світлинами готелю з моря. На міському пляжі поряд з готелем ТСН почула польську мову. Дівчина представляється польською спортсменкою фітнес-бікіні. Відпочиває з чоловіком, донькою та собачкою. Зупинилися в іншому готелі, цей роздивляються з берега.

"Я не думаю, що цей готель п’ятизірковий. Має вигляд щонайбільше на 2 зірки! Хіба це 5 зірок?" – каже полька.

Ще одна наша співрозмовниця – француженка. Запитуємо її, як ставиться до того, що тут працює готель, який належить росіянам.

"Це дивно! Напевно, для багатіїв свої правила", – пояснює громадянка Франції.

На пляжі зустрічаємо й українку, яка відпочиває з дитиною. Про те, що тут працює готель з російськими власниками, дізнається від ТСН.

"Звісно, це неприємно!" – каже вона.

Територія готелю

Хто дозволив працювати готелю "гаманця Путіна"

ТСН пішла до готелю по офіційний коментар. На камеру говорити не хочуть. Поза нею пояснюють – отримали дозвіл на роботу від французького уряду. Підтверджують – заклад справді належить росіянам, але зараз від них вони кошти не отримують, зароблені не відправляють їм і самих їх тут давно не бачили.

Про те, що готель має дозвіл на роботу, нам каже і працівниця готелю поряд.

Неподалік цього готелю маєток Карли Бруні – колишної моделі та дружини експрезидента Франції Ніколя Саркозі.

А от родина Геннадія Тимченка у Франції має не лише готель на узбережжі, а й квартиру в центрі Парижа, неподалік Тріумфальної арки та Елисейських полів.

"До міста Сен-Тропе від готелю Тимченка – 30 кілометрів. Те, що росіяни почуваються тут вільно, ми розуміємо, коли потрапляємо до одного з клубів на березі моря – на замовлення компанії персонал закладу виходить з прапором і феєрверком. Під хіт Мадонни чути, як хтось вигукує текст російської пісні. Кажуть, такі вечірки тут щодня", – каже кореспондентка ТСН.

Ексклюзив! ТСН побувала в готелі друга і гаманця Путіна!

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