“Для чого нам нові дороги? Щоб росіяни по них знову пішли?”: військовий висловився про проблеми в армії

Ми можемо втратити Харків, Дніпро, Одесу. Все у країні сьогодні повинно працювати на фронт. Не потрібно красти і забезпечувати офіцерів у тилу. Для чого і для кого зараз будують дороги? Краще купити боєприпаси.

Так вважає боєць бригади “Буревій” Юрій Маленок на позивний “Артист”. В ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA він розповів, яких, на його думку, змін потребує українська армія і військо загалом.

“Що в армії змінити? Не красти. Віддавати все потрібно хлопцям повністю, все забезпечення. Потрібно, щоб все йшло на фронт, бо війна, блін. Все повинно працювати на фронт. Щоб ми відбилися, хоча б зберегли те, що в нас є. Бо ми можемо і Харків втратити, і Одесу, Дніпро! У нас 17 млрд гривень залишилось з минулого року, зекономили нібито. Вони втулили це все в дороги. Навіщо, скажіть, будь ласка?

Як мінімум 400 тисяч снарядів можна було купити. Це щонайменше 400 тисяч “хороших русских”. Зараз Росія стала на військові рейки, вони виготовляють дрони та інше, а в нас що? Люди, збирайте вдома дрони, задонатьте. Для чого нам дороги? Для того, щоб по новим дорогам знову росіяни пішли на Київ?” – розповів Юрій Маленок.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць "Артист": Що змінити в армії? Не красти! Все має працювати на фронт!

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