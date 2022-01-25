Для дітей, в яких у Самборі влетів легковик, розшукують донорів із четвертою негативною групою крові

Для дітей, в яких у Самборі влетів легковик, розшукують донорів із четвертою негативною групою крові

Донори можуть здати кров у дитячій лікарні Львова.

Донорів із рідкісною групою крові - четвертою негативною - розшукують у Львові. У місцевій дитячій лікарні рятують братів, в яких влетів легковик у Самборі цими вихідними.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

5-річний Владислав та 9-річний Андрій в тяжкому стані в реанімації. У молодшого зламана нога та закрита черепно-мозкова травма. У старшого - переломи обидвох ніг та забій головного мозку.

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Сьогодні хлопчика оперуватимуть і медики просять зголоситися донорів - маленькому пацієнту потрібна кров. «Операції будуть потрібні, старшому, зокрема, бо планується оперативне втручання. Тому прохання до донорів 4 мінус крові до здачі», - просять медики.

Нагадаємо, у неділю увечері легковик збив на тротуарі сім’ю - батька, матір і двох синів. За кермом був 20-річний хлопець, тверезий. Попередньо, не впорався із кермуванням на слизькій дорозі. Батько відбувся забоями, у матері зламана рука і травма голови, а от двоє дітей при зіткненні постраждали найбільше.

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