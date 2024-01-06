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“Для кого ви там качаєтесь?”: військовий різко висловився про вручення повісток у спортзалах

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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Час на прочитання
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“Для кого ви там качаєтесь?”: військовий різко висловився про вручення повісток у спортзалах

Дмитро Андрющенко / Фото: ТСН.ua

Військовий звернувся до українців.

Офіцер управління 12 бригади “Азов” Національної гвардії України Дмитро Андрющенко висловив свою думку щодо роздачі Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки повісток у спортзалах. 

В ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській він розповів, що військові в окопах кажуть, що це нормально, а з такими “біцухами” можна робити дуже багато різної роботи на передовій і в тилу. 

“Це голос з окопів, вони там кажуть, що це нормально. Вони звертаються до цих спортзальних качків: хлопці, для кого, для чого ви там качаєтесь? Використайте це на фронті на користь держави. Не кожен може бути класним штурмовиком і так далі, не кожен хоче їхати помирати, я все це розумію. Але, хлопці, з такими біцухами ви можете колоти дрова, тягати бочки з паливом, просто вантажити, перевозити”, — каже Дмитро Андрющенко.

Військовий розповів, що безліч посад у війську пов’язані з тиловими, логістичними підрозділами — там теж потрібні сильні руки. 

“Я не розумію таких людей, для чого вони це роблять. Навіщо йому мати таку фізичну силу, якщо він не хоче потягати станок під СПГ, наприклад?” — каже Дмитро Андрющенко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Військовий "Дипломат": росіяни йдуть нас знищувати, ґвалтувати, різати! Воюватимуть усі! 

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Дата публікації
Перегляди
1936
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