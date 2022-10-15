"Для мене велика честь жити з вами на одній землі", — народний тренер "Голосу країни" Андрій Мацола відвідав українських захисників на передовій

Андрій Мацола приїхав в Запорізьку область — 3 км від лінії розмежування. Сьогодні там несуть службу його друзі, разом з якими він в юності ходив до боксерської школи та які згодом обрали військову справу як професію. Від початку війни вони захищають Україну в найгарячіших точках.

“Колись з цими хлопцями ми разом займалися боксом. Разом тренувалися, разом билися, разом залицялись до дівчат. Потім кожен обрав свій шлях: я почав займатися бізнесом, вони обрали військову справу. Спецпризначення. З самого початку війни мої друзі весь час в найгарячіших точках нашої боротьби. Зараз вони захищають кожного з нас і звільняють Україну на запорізькому напрямку”, - прокоментував Андрій Мацола.

Народний тренер “Голосу країни” приїхав, аби особисто потиснути їм руки, подякувати та привітати з Днем захисників та захисниць України. А невеликий подарунок — кілька авто — допоможуть швидше звільнити всю нашу країну від злої ворожої рашистської навали.

"Для мене велика честь жити з вами на одній землі, допомагати. Як українець я хочу висловити вам щиру вдячність за те, що ви робите для нас та наших майбутніх поколінь. Саме завдяки вашим зусиллям це зло не може прийти на нашу землю! Слава вам і честь, наші захисники і захисниці!", — зазначив Андрій Мацола у своєму привітанні.

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