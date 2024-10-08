"Для меня Россия – мама": жінка, яка раділа вибухам у Києві, продовжує гуляти містом

Після скандалу жінка зняла нове відео, де заспівала, що її мати – Україна.

Стали відомі нові подробиці про 23-річну жінку, яка вчора на Південному залізничному вокзалі столиці насміхалася з людей, які під час атаки путінських "Кинджалів" бігли до укриття, до підземного переходу. Вона записала відповідне відео та виклала його в соцмережі.

Нагадаємо, її майже одразу після опублікування цього відео затримали правоохоронці в одному з ресторанів української кухні.

За даними відкритих джерел, йдеться про уродженку нині окупованої Макіївки Донецької області Аліну Волошину.

Як повідомив у коментарі для ТСН.ua речник поліції Києва Дмитро Грищенко, зараз справою цієї жінки займається СБУ.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили, що жінка приїхала до Києва з метою оформлення інвалідності та, ймовірно, отримання в подальшому відповідних виплат.

"Слідчими відкрито кримінальне провадження, але підозра ще не оголошувалася. Це питання буде вирішене, щойно надійдуть висновки експертиз. Для їх проведення вилучено її телефон, досліджується його вміст, переписка, контакти. Провадження відкрито за статтею 436 з позначкою 2 – "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників", – повідомили ТСН.ua у правоохоронних органах.

Якщо справа дійде до суду і провину жінки буде доведено в суді, їй загрожує покарання у вигляді виправних робіт або позбавлення волі до 5 років.

За даними правоохоронців, станом на зараз жінка не затримана, тобто, ймовірно перебуває в Києві.

Як свідчать її дані в соцмережах, вона має друзів або знайомих у тих українських містах, які неодноразово потерпали й потерпають від російських обстрілів. Так, наприклад, більшість українців, які є у цієї жінки "в друзях" – з Одеси та Одеської області, з Києва, Умані та Харкова. Водночас одна зі сторінок Волошиної свідчить про те, що вона захоплюється діями ПВК "Вагнер", яка допомагала путінській армії вбивати українців і знищувати міста на Донеччині.

На сторінці Волошиної у відкритому доступі опубліковано відео, де вона імітує спів під такі слова: "Для меня Россия мама, папа – яркий триколор. Те, кто валит за границу – это Родины позор".

Аліна Волошина захоплюється символами окупантів / Скріишот зі сторінки в соцмережі

Це відео було опубліковано торік 5 листопада, після того, як путінська армія вчергове обстріляла ракетами та дронами Дніпропетровщину, Полтавщину та Херсон. Тоді не минулося без загиблих, серед яких була і 82-річна жінка.

Ще на одному відео на сторінці Аліни Волошиної за допомогою комп’ютерних технологій накладені такі титри "У меня дядя военный". Поряд з цим написом зображений російський триколор.

Жінка написала, що її родич воює на боці Росії / Скриншот зі сторінки в соцмережі

Ще на одному відео жінка демонструє середній палець на тлі таких слов: "Россия не встанет на колени".

Її дописи викликали реакцію тисяч українців, які пообіцяли просто так не залишати її висловлювання. Вже після всього цього в соцмережах з'явилося відео, на якому Аліна Волошина танцює в супермаркеті під пісню "Батько наш Бандера, Україна – мати".

Раніше повідомлялося про те, що військовий експерт Олег Жданов попередив про масований обстріл і назвав дату.

У Києві на вокзалі жінка раділа вибухам та насміхалася з місцевих

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