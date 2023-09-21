"Для нас погана новина": Жданов розповів, скільки ракет залишилося в Росії

Російській армії є ще чим атакувати. Тому варто бути готовими до можливих ракетних ударів найближчим часом. Ворог нарощує виробництво ракет і накопичує їх на пізню осінь.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“І, до речі, для нас погана новина полягає в тому, що вони нарощують випуск ракет. На сьогоднішній день наша розвідка констатує, що вони за випуском ракет вийшли на довоєнний рівень. Це означає, що більше 100 ракет за місяць вони можуть виробляти, різних типів”, – розповів він.

Олег Жданов зазначив, що кількість ракет, яку росіяни випускають по Україні зараз, не така вже велика.

“Я так розумію, вони економлять ракети, притримують на пізню осінь і початок зими, коли настануть холоди, дощі. Найімовірніше, вони спробують знову покласти нашу інфраструктуру, особливо енергетичну”, – вважає військовий експерт.

Він каже, що сьогодні ворог більше використовує “Шахеди”. За його словами, вочевидь, у РФ з’явилися канали постачання. Адже кількість безпілотників вражає.

“Якщо дивитися від 1 січня до сьогоднішнього дня, там уже більше 300 “Шахедів” було використано. Такого ніколи не було. Це говорить про те, що або Іран постачає, або, може, підключився Китай. На виставці “Армия-2023”, яка проходила в Москві, Китай представив дрон, повний аналог “Шахед-136”. Ну, а ми ж знаємо, як працює економіка Китаю. Вони можуть організувати виробництво і збільшувати кількість майже кожної доби”, – розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що сьогоднішня ракетна атака може бути початком масштабної серії ударів по енергетиці.

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