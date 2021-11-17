Для охорони кордону з Білоруссю залучили безпілотники та авіацію: чи готова Україна стримати потік мігрантів

Для охорони кордону з Білоруссю залучили безпілотники та авіацію: чи готова Україна стримати потік мігрантів

Наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна.

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю. Додаткову бригаду швидкого реагування Національної гвардії перекинули на північні та західні рубежі, залучили безпілотники та авіацію.

Про те, чи готова Україна у разі потреби - стримати потік мігрантів - 17 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Додаткова бригада швидкого реагування виконуватиме завдання на Львівщині, Рівненщині та Волині. Окрім Нацгвардії підкріплення для прикордонників прибуло і від Нацполіції.

У полях – напинають намети. Між підрозділами - проводять бойове злагодження. Завдання - запобігти провокаціям на українсько білоруській межі . А у разі потреби - стримати потік мігрантів Під посиленим контролем – і пункти пропуску.

Для швидкого реагування – правоохоронці застосовуватимуть безпілотники та авіацію. В прикордонних населених пунктах перевірятимуть закинуті будівлі. А у підозрілих людей перевірятимуть документи.

Мігрантська криза: Україна посилює охорону кордону з Білоруссю

Для цього – вже налагоджують співпрацю з головами громад та місцевим населенням.

Про силову підтримку в МВС повідомляли ще наприкінці минулого тижня. Загалом на кордоні з Білоруссю залучать близько 8,5 тисяч прикордонників, нацгвардійців та поліцейських.

"Яка мета? По перше, ми маємо заспокоїти населення. По друге – запобігти будь яким панічним настроям серед наших громадян. Попередити скоєння злочинів будь якої категорії і забезпечити безпеку наших громадян", - зазначив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Нагадаємо:

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії Нільc Шмід в інтерв'ю німецькому радіо сказав, що поки триває розгляд заявок мігрантів про надання притулку в ЄС - можна домовитися з Україною про тимчасовий притулок. І таким чином дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить до Євросоюзу.

про тимчасовий притулок. І таким чином дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить до Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що німецький депутат Нільс Шмід і його колеги мають зосередитися на допомозі Україні стати членом ЄС - це буде найкращим способом залучення країни до кризи з мігрантами на кордоні.

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