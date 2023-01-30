Для Путіна буде "чорний місяць": астролог Влад Росс розповів, як і якого року завершиться війна

Астролог вважає, що Путін завершить своє життя так само, як Гітлер.

Російська війська втечуть із України, як тільки помре очільник Кремля Володимир Путін. За прогнозами, це пізня весна – раннє літо 2023 року.

Про це розповів астролог Влад Росс в інтерв'ю для ТСН.ua.

"Щойно Путін втратить владу, всі російські військові швидко покинуть нашу територію. Вони втечуть самі, навіть з Криму. А смерть Володимира Путіна – це пізня весна – раннє літо. Це максимум, який я можу прогнозувати його життю. Тому що саме у червні "чорний місяць", який пов'язаний з отруєннями та отрутами, входить в дім його смерті. Туди ще входить Марс як символ вогневої зброї. Думаю, у нього буде фінал, як у Гітлера: спочатку він прийме отруту – ціаністий калій, а потім чи він сам застрелиться, чи хтось йому допоможе", - прогнозує він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю астролог Влад Росс розповів, де ховається справжній Путін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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