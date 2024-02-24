Для Путіна починаються "сюрпризи": ЗСУ готує завдати очільнику Кремля болісного "удару"

Один із "сюрпризів" - це можлива атака по Кримському мосту.

У лютому 2014 року Росія розв’язала війну проти України, а 24 лютого 2022-го розпочала повномасштабне вторгнення. Кремль планував знищити українську державу та ідентичність, але українці стримали російську агресію. ЗСУ дали ворогу відсіч, не здалися, мужньо стоять зараз і готові на все заради України. Сюрпризи для Путіна лише розпочинаються.

Про збиття літака А-50, "бавовну" на Новолипецькому металургійному комбінаті та гучну заяву лідера Меджлісу кримськотатарського народу щодо долі Кримського моста - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

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Мінус ще один А-50

Українські військові знову збили російський А-50. Надвечір 23 лютого літак пішов за «рускім корабльом», але не дійшов, точніше не долетів і впав. Приблизно о 19:15 з’явилися перші відео, на яких видно сам момент збиття літака, а також перші хвилини після його падіння.

Місцеві жителі стверджують, що після падіння було чути потужний вибух і почалася масштабна пожежа. На опублікованих кадрах видно повторну детонацію. Водночас офіційні російські джерела писали, що на місці падіння "невстановленого об'єкта горить очерет".

Пізніше з’явилася інформація, що черговий літак окупантів було знищено українською армією в районі Азовського моря. Наразі це третя втрата Росією А-50. До цього аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани, а 14 січня 2024 року Повітряні сили України збили літаки А-50 та Іл-22. За інформацією джерел, цього разу ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Це радянський ЗРК, який пройшов низку суттєвих змін та модернізацій. Після модернізації ЗРК С-200 отримав дальність ураження 300 км і став одним із найбільш далекобійних засобів протиповітряної оборони. Ба більше, в ГУР заявили, що цього разу знищили нову модернізовану версію літака А-50.

Своєю чергою командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук висловив вдячність Головному управлінню розвідки Міністерства оборони та "усім, хто забезпечив результат".

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А Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило аудіоперехоплення, яке свідчить про збиття літака А-50 23 лютого. На аудіоперехопленні, яке публікує ГУР, екіпаж прикриття Су-35 («Кашалот»-583) повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

У Повітряних Сил України є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС РФ , які також виконували завдання - частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

Вже вранці 24 лютого з’явилося повідомлення, що на місці падіння літака А-50 знайдено 10 тіл загиблих членів екіпажу. Серед них - п’ять майорів, три капітан ди, прапорщик та лейтенант. Хоча про трупи орків говорили і напередодні. Зверніть увагу, як поетично коментує автор відео ситуацію з місяця події.

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Вибухи у Росії

А в ніч проти 24 лютого ще одна "бавовна" розквітла для росіян. Дружні невідомі дрони вразили Новолипецький металургійний комбінат.

За словами очевидців, перед пожежею в небі чули звук БПЛА, що пролітає, і потім пролунали вибухи.

За словами губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, на території комбінату сталося загоряння в одному із цехів. За його даними, вогонь загасили, постраждалих немає. Єдине про що змовчав губернатор так це те, що робота комбінату – паралізована.

За даними джерел видання Інсайдер.UA, організували атаку на Новолипецький металургійний комбінат СБУ та ГУР. Їхні безпілотники потрапили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Такий "приліт" призведе до зупинки всього виробничого процесу металургійного комбінату на тривалий час. А це дуже важливо, бо сировину, що виготовляють на підприємстві, використовують для виготовлення російських ракет, артилерії і безпілотників.

Кримському мосту приготуватися

Але і це ще не всі сюрпризи для путіна. Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДжемІлєв заявив, що Україна вже готова знищити Кримський міст.

«Все готово. Ми в будь-який час можемо знищити Кримський міст. Але ми це зробимо тоді, коли нам треба. На відмінно від Путіна, не живемо символами», - написав він на сторінці.

Крім того, він запевнив, що одним із перших піде звільняти Крим разом із міністром оборони Рустемом Умєровим. Він закликав кримських татар, які залишилися в окупації, чинити опір росіянам всіма можливими силами. Політик впевнений, що скоро Крим буде звільнено, а страждання кримських татар закінчаться.

На Росії немає жодного дня, щоб не лунали вибухи

Під час підготовки випуску стало відомо про пожежу на заводі авіаконструктора Сухого у Москві. Пабліки повідомляють, що пожежа сталася в одному з ангарів. Як відомо, підприємство займається розробкою, виробництвом, маркетингом, навчанням льотного персоналу, обслуговуванням бойових і цивільних літаків. Тож чекаємо на вогняні подробиці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував псевдоісторичну маячню Путіна Карлсону.

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