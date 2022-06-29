"Для танго потрібні двоє": в НАТО пояснили, чому не комунікують із Росією

"Для танго потрібні двоє": в НАТО пояснили, чому не комунікують із Росією

Альянс має лінії зв’язку з російськими військовими, але чекає, поки ними скористається РФ.

Наразі Росія активно та свідомо знищує європейську безпеку. Минулого року Росія закрила інформаційний офіс НАТО в Москві, скоротила свою місію при Альянсі та вивезла всіх дипломатів. Наразі в штаб-квартирі НАТО немає жодних російських посадовців у НАТО.

Про це на брифінгу для журналістів на саміті НАТО в Мадриді розповіли натівські високопосадовці.

"Посол РФ у Бельгії був визначений нами в якості невідкладної особи для контактів. Ми зустрічалися з цим послом раніше цього року, коли ми намагалися запобігти війні в Україні. І ви можете бачити, наскільки "продуктивно" це було", - сказали офіційні представники НАТО.

За їхніми словами, Альянс має лінії зв’язку між військовими.

"Ми завжди закликали Росію їх використовувати. Ми готові їх використовувати. Але ми чекаємо, що РФ їх використає. Лише одна сторона не може використовувати ці лінії комунікації. Для танго треба двоє, - підсумували посадовці НАТО.

Нагадаємо, у середу, 29 червня, в Мадриді відкрився 36-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Альянсу збираються в столиці Іспанії в історичний момент. Хоча українські урядовці так не вважають. Що про 36-й саміт НАТО в Іспанії треба знати українцям? Кореспондент ТСН.ua розповідає з Мадрида.

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