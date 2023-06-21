"Золоті" на папері, але насправді страшні укриття в Києві: овочерізок там не знайшли, проте є нова диво-закупівля – мати на 3 млн грн

У Київраді розповіли, як тривають перевірки з облаштування укриттів.
В укриттях Києва тривають перевірки щодо витрачених на їх облаштування коштів. Як кажуть депутати контрольної комісії Київради, вони на власні очі переконалися, як чиновники РДА просто в нікуди спускають бюджетні кошти, які їм виділило місто. До речі, "золотих" овочерізок по 130 тисяч гривень за штуку не знайшлося в жодному зі столичних укриттів, натомість спалахнув скандал зі спортивними матами, яких на 3 мільйони гривень закупили в одному з районів для шкіл.
Як саме тривають перевірки, дізнавався сайт ТСН.ua.
Члени комісії Київради, які перевіряють використання коштів на укриття, кажуть, що електричних овочерізок у бомбосховищах Дніпровського району вони не знайшли. За їхньою інформацією, дорога техніка перебуває у приміщеннях шкільних їдалень, а не в укриттях. І це викликає багато запитань щодо цільового використання коштів.
Овочерізок на 3 мільйони немає в укриттях
За словами Леоніда Ємця, закупівля для шкільних їдалень відбувається на загальних підставах, а процедура закупівель для укриття – спрощена та пріоритетна. Тобто якщо купили овочерізки для укриття, а використовують їх не для цього, то тут, очевидно, є низка правопорушень, включно з кримінальним, а саме – нецільове використання коштів.
"Так, у нас є питання щодо доцільності придбання 12 електричних овочерізок. За нашою інформацією, це вже друге їх придбання. Тобто закуплено 24 овочерізки, вартість однієї – 130 тисяч гривень, а загальна сума витрачених коштів – понад 3 мільйони гривень. Чудово, що техніка може швидко нарізати овочі горошком, кубиками, зірочками, соломкою. Але якщо в цей самий час у нас є не пофарбовані укриття в інших школах, де величезні проблеми зі світлом та туалетами, то тоді запитання: навіщо, де логіка? А тим більше, що загалом по місту 15% укриттів просто непридатні для використання. Тому виникає запитання щодо ефективності керівництва Дніпровського району і конкретно Управління освіти, яке займалося проведенням тендера та готувало відповідну мотивацію таких закупівель", – розповідає сайту ТСН.ua Леонід Ємець, голова тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів і перевірки делегованих повноважень РДА в Києві.
Закупили гімнастичні мати на 3 мільйони
Якщо скандальна історія з овочерізками та барабанами викликає у людей подив щодо доцільності їх закупівлі для укриттів, то придбання гімнастичних матів для бомбосховищ має корупційні ризики.
"Аналізуючи інформацію на Prozorro, ми помітили, що в різних районах закуповуються гімнастичні мати для укриттів, але є суттєва різниця в їхній ціні. Тобто в одному районі їх купують за 1,8 тисячі гривень, а в інших – за понад 4 тисячі гривень. У Солом’янському районі закупили 1 тисячу матів для укриттів за ціною 3 200 грн за кожен, тобто на загальну суму близько 3 мільйонів гривень. Причому специфікація цих виробів однакова – товщина матів, матеріалів, з яких вони виготовлені. Ми поцікавилися, чому так відбувається? Аби не бути голослівними, відшукали виробника гімнастичних матів у Києві. Сказали, що хочемо придбати 500 матів для укриття, назвали ту специфікацію, яка була зазначена в тендерній документації Управління освіти Солом’янського району. І нам назвали вартість – 1 600 гривень за штуку. З цього можна зробити висновок, що витративши годину часу, ми могли б зекономити для міського бюджету та Солом’янської РДА 1,5 мільйона гривень. А за ці гроші можна було б привести в більш-менш нормальний стан два укриття", – пояснює Леонід Ємець.
Відомо, що Управлінням освіти Солом’янського району проведено два тендери на закупівлю гімнастичного інвентаря.
- Перший – закупівля 780 штук у жовтні 2022 року, гімнастичний інвентар (Облаштування споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) закладів освіти гімнастичними матами) на понад 2,5 мільйона гривень.
- Другий – закупівля 120 штук у грудні того ж року, гімнастичний інвентар (Облаштування споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) закладів освіти гімнастичними матами) на понад 402 тисячі гривень.
Гімнастичні мати із залишків поролону
Леонід Ємець каже, що з колегами вирішили перевірити наявність гімнастичних матів відповідно до переліку шкіл Солом’янського району, куди їх мали завезти.
"Ми зробили це без попередження, хотілося перевірити, чи є там мати, а також подивитися на них наживо. Так от, ми знайшли ці мати. Їх роздавали по 8 штук на кожну школу. На жаль, за якістю гімнастичні мати виявилися набагато гіршими, ніж це передбачено тендерною документацією. Згідно з документами, блискавка має бути на широкому боці мату, а вона на вузькому. Мати наповнені всередині поролоном подвійного перероблення – фактично залишками, від чого значно знижується їхня пружність. Словом, якість дуже далека від тих вимог, які були зазначені в тендерній документації. А вартість накручена вдвічі, на 105%", – розповідає нам Леонід Ємець.
Депутат Київради зазначає, що відповідальні особи зараз виправдовуються, зазначаючи, що 2022 року були саме такі ціни на гімнастичні мати.
"Це просто відмовки, бо торік звичайна школа в тому ж Солом’янському районі самостійно замовила собі гімнастичні мати. Вони придбали 12 штук за вартістю 1 800 гривень за одиницю. І така ціна вроздріб. Коли берете оптову партію, нагадаю про наш експеримент, нам надали знижу і були готові продати 500 штук по 1 600 гривень за одиницю. Просто в цьому разі директор школи відповідальний і він витрачає кошти розумно. А в Управлінні освіти чомусь не звикли розумно витрачати бюджетні кошти. І тут уже правоохоронним органам потрібно буде визначатися з їхніми мотивами. Адже різниця в ціні більша вдвічі! Скажу більше, це не тільки по матах, по всьому іншому теж фіксуються шалені завищення цін. І тендери чомусь виграють одні й ті ж постачальники. Всьому цьому потрібно давати правову оцінку", – каже голова комісії Київради.
По дві сигналізації на укриття за 1,7 мільйона гривень
Окрім того, багато махінацій із пожежною сигналізацію в укриттях.
"В деяких школах ми виявили в укритті по дві пожежні сигналізації. Це – не жарти, ми бачили це на власні очі. В жовтні 2022 року таку послугу на закупівлю пожежної сигналізації для укриття школи на вулиці Єреванській провело Управління освіти Солом’янського району – ціна питання 1,7 мільйона бюджетних коштів. Перша сигналізація у школі була встановлена раніше. Нам розповідали, що вона не в робочому стані, але це дуже сумнівно, бо закупили ще одну на 1,7 мільйона гривень. В школі не просто поміняли систему пожежної сигналізації чи датчики, а встановили поруч ще одну", – розповідає Леонід Ємець.
Цікаво, що ще 2022 року один з учасників цього аукціону на Prozorro поскаржився, що умови тендеру прописані під виключно одного учасника, а попередні закупівлі проводилися за аналогічним класифікатором. Він закликав до совісті організатора тендеру, звинувативши його в розкраданні державних коштів. Але ніхто до цього зауваження не дослухався.
"На жаль, поки лише депутати це бачать, хоча для цього у нас є аудиторська служба, керівництво районів, ті, хто призначав це керівництво – Кабмін, Офіс президента. Відповідні служби повинні перевіряти якість тендерів, а також відповідність товару тендерній документації. Вибачте, якщо є хоч найменше відхилення від документації, то товар не мали приймати від виробника, але ж приймають. І якби ми не приїхали перевірити ці гімнастичні мати, то вони там просто згнили б у підвалі, і ніхто не поніс відповідальності за такі дії", – підсумовує Леонід Ємець.
Раніше сайт ТСН.ua розповідав про "золотий" пісок для пляжів Києва: хто і навіщо хоче його купити на 6,5 млн грн.
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