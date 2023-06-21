"Золоті" на папері, але насправді страшні укриття в Києві: овочерізок там не знайшли, проте є нова диво-закупівля – мати на 3 млн грн

В укриттях Києва тривають перевірки щодо витрачених на їх облаштування коштів. Як кажуть депутати контрольної комісії Київради, вони на власні очі переконалися, як чиновники РДА просто в нікуди спускають бюджетні кошти, які їм виділило місто. До речі, "золотих" овочерізок по 130 тисяч гривень за штуку не знайшлося в жодному зі столичних укриттів, натомість спалахнув скандал зі спортивними матами, яких на 3 мільйони гривень закупили в одному з районів для шкіл.

Як саме тривають перевірки, дізнавався сайт ТСН.ua.

Члени комісії Київради, які перевіряють використання коштів на укриття, кажуть, що електричних овочерізок у бомбосховищах Дніпровського району вони не знайшли. За їхньою інформацією, дорога техніка перебуває у приміщеннях шкільних їдалень, а не в укриттях. І це викликає багато запитань щодо цільового використання коштів.

Овочерізок на 3 мільйони немає в укриттях

За словами Леоніда Ємця, закупівля для шкільних їдалень відбувається на загальних підставах, а процедура закупівель для укриття – спрощена та пріоритетна. Тобто якщо купили овочерізки для укриття, а використовують їх не для цього, то тут, очевидно, є низка правопорушень, включно з кримінальним, а саме – нецільове використання коштів.

"Так, у нас є питання щодо доцільності придбання 12 електричних овочерізок. За нашою інформацією, це вже друге їх придбання. Тобто закуплено 24 овочерізки, вартість однієї – 130 тисяч гривень, а загальна сума витрачених коштів – понад 3 мільйони гривень. Чудово, що техніка може швидко нарізати овочі горошком, кубиками, зірочками, соломкою. Але якщо в цей самий час у нас є не пофарбовані укриття в інших школах, де величезні проблеми зі світлом та туалетами, то тоді запитання: навіщо, де логіка? А тим більше, що загалом по місту 15% укриттів просто непридатні для використання. Тому виникає запитання щодо ефективності керівництва Дніпровського району і конкретно Управління освіти, яке займалося проведенням тендера та готувало відповідну мотивацію таких закупівель", – розповідає сайту ТСН.ua Леонід Ємець, голова тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів і перевірки делегованих повноважень РДА в Києві.

15% укриттів Києва непридатні для використання

Закупили гімнастичні мати на 3 мільйони

Якщо скандальна історія з овочерізками та барабанами викликає у людей подив щодо доцільності їх закупівлі для укриттів, то придбання гімнастичних матів для бомбосховищ має корупційні ризики.

"Аналізуючи інформацію на Prozorro, ми помітили, що в різних районах закуповуються гімнастичні мати для укриттів, але є суттєва різниця в їхній ціні. Тобто в одному районі їх купують за 1,8 тисячі гривень, а в інших – за понад 4 тисячі гривень. У Солом’янському районі закупили 1 тисячу матів для укриттів за ціною 3 200 грн за кожен, тобто на загальну суму близько 3 мільйонів гривень. Причому специфікація цих виробів однакова – товщина матів, матеріалів, з яких вони виготовлені. Ми поцікавилися, чому так відбувається? Аби не бути голослівними, відшукали виробника гімнастичних матів у Києві. Сказали, що хочемо придбати 500 матів для укриття, назвали ту специфікацію, яка була зазначена в тендерній документації Управління освіти Солом’янського району. І нам назвали вартість – 1 600 гривень за штуку. З цього можна зробити висновок, що витративши годину часу, ми могли б зекономити для міського бюджету та Солом’янської РДА 1,5 мільйона гривень. А за ці гроші можна було б привести в більш-менш нормальний стан два укриття", – пояснює Леонід Ємець.

Управлення освіти Солом’янського району двічі оголошувало тендер на гімнастичні мати

Відомо, що Управлінням освіти Солом’янського району проведено два тендери на закупівлю гімнастичного інвентаря.

Перший – закупівля 780 штук у жовтні 2022 року, гімнастичний інвентар (Облаштування споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) закладів освіти гімнастичними матами) на понад 2,5 мільйона гривень.

Другий – закупівля 120 штук у грудні того ж року, гімнастичний інвентар (Облаштування споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) закладів освіти гімнастичними матами) на понад 402 тисячі гривень.

Комісія Київради перевірила якість закуплених гімнастичних матів для укриттів

Гімнастичні мати із залишків поролону

Леонід Ємець каже, що з колегами вирішили перевірити наявність гімнастичних матів відповідно до переліку шкіл Солом’янського району, куди їх мали завезти.

"Ми зробили це без попередження, хотілося перевірити, чи є там мати, а також подивитися на них наживо. Так от, ми знайшли ці мати. Їх роздавали по 8 штук на кожну школу. На жаль, за якістю гімнастичні мати виявилися набагато гіршими, ніж це передбачено тендерною документацією. Згідно з документами, блискавка має бути на широкому боці мату, а вона на вузькому. Мати наповнені всередині поролоном подвійного перероблення – фактично залишками, від чого значно знижується їхня пружність. Словом, якість дуже далека від тих вимог, які були зазначені в тендерній документації. А вартість накручена вдвічі, на 105%", – розповідає нам Леонід Ємець.

Депутати кажуть, що ціна на гімнастичні мати завищена вдвічі

Депутат Київради зазначає, що відповідальні особи зараз виправдовуються, зазначаючи, що 2022 року були саме такі ціни на гімнастичні мати.

"Це просто відмовки, бо торік звичайна школа в тому ж Солом’янському районі самостійно замовила собі гімнастичні мати. Вони придбали 12 штук за вартістю 1 800 гривень за одиницю. І така ціна вроздріб. Коли берете оптову партію, нагадаю про наш експеримент, нам надали знижу і були готові продати 500 штук по 1 600 гривень за одиницю. Просто в цьому разі директор школи відповідальний і він витрачає кошти розумно. А в Управлінні освіти чомусь не звикли розумно витрачати бюджетні кошти. І тут уже правоохоронним органам потрібно буде визначатися з їхніми мотивами. Адже різниця в ціні більша вдвічі! Скажу більше, це не тільки по матах, по всьому іншому теж фіксуються шалені завищення цін. І тендери чомусь виграють одні й ті ж постачальники. Всьому цьому потрібно давати правову оцінку", – каже голова комісії Київради.

По дві сигналізації на укриття за 1,7 мільйона гривень

Окрім того, багато махінацій із пожежною сигналізацію в укриттях.

"В деяких школах ми виявили в укритті по дві пожежні сигналізації. Це – не жарти, ми бачили це на власні очі. В жовтні 2022 року таку послугу на закупівлю пожежної сигналізації для укриття школи на вулиці Єреванській провело Управління освіти Солом’янського району – ціна питання 1,7 мільйона бюджетних коштів. Перша сигналізація у школі була встановлена раніше. Нам розповідали, що вона не в робочому стані, але це дуже сумнівно, бо закупили ще одну на 1,7 мільйона гривень. В школі не просто поміняли систему пожежної сигналізації чи датчики, а встановили поруч ще одну", – розповідає Леонід Ємець.

Тендер на закупівлю пожежної сигналізації для укриття на 1,7 млн грн

Цікаво, що ще 2022 року один з учасників цього аукціону на Prozorro поскаржився, що умови тендеру прописані під виключно одного учасника, а попередні закупівлі проводилися за аналогічним класифікатором. Він закликав до совісті організатора тендеру, звинувативши його в розкраданні державних коштів. Але ніхто до цього зауваження не дослухався.

"На жаль, поки лише депутати це бачать, хоча для цього у нас є аудиторська служба, керівництво районів, ті, хто призначав це керівництво – Кабмін, Офіс президента. Відповідні служби повинні перевіряти якість тендерів, а також відповідність товару тендерній документації. Вибачте, якщо є хоч найменше відхилення від документації, то товар не мали приймати від виробника, але ж приймають. І якби ми не приїхали перевірити ці гімнастичні мати, то вони там просто згнили б у підвалі, і ніхто не поніс відповідальності за такі дії", – підсумовує Леонід Ємець.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про "золотий" пісок для пляжів Києва: хто і навіщо хоче його купити на 6,5 млн грн.

Читайте також:

Скандал у Києві: інженера, який вітав Росію у Торезі, зробили відповідальним за укриття

"А якщо завтра полетимо? ": в аеропорту "Бориспіль" пояснили, на що хочуть витратити майже 52 млн грн

Для укриття в Києві закупили 300 барабанів майже на мільйон: куди пішли гроші на бомбосховища