"Для вбитих росіянами 14-річних донечок мати шукає весільні сукні": подробиці трагедії у Краматорську  

За словами керівниці школи, в той трагічний момент дівчатка були або в піцерії, або поруч з нею.

Стали відомі подробиці про двох 14-річних сестер-близнючок, які загинули вчора під час ракетного удару росіян по Краматорську Донецької області. Як з’ясувалось, вони навчались в тій школі, директорку якої в лютому також вбили росіяни.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила нинішня в.о.директора краматорської школи №24 Людмила Осадча.

"Обидві сестрички навчались у 8-му класі, закінчили його. Вони були дуже тихенькими та дуже старанними, завжди стояли одна за одну, допомагали одна одній. Але за характером були дуже різні. Наприклад, Аня була більш активною, а Юля, навпаки, більш тихенькою. Аня частенько їй допомагала, витягувала в начанні. Вони все робили разом", - ридаючи навзрид, розповідає керівниця школи.

До цього Людмила Іванівна додає: "Я читала у них математику. Можу сказати, що вони були дуже старанними дівчатками, добре вчились, на тверду дев'ятку. Ці дівчатка були дуже тендітними, як дві билиночки…"

За словами керівниці школи, в той трагічний момент дівчатка були або в піцерії, або поруч з нею.

Мати однокласника цих дівчаток, мешканка Краматорська Олена Хандій в коментарі для ТСН.ua розповіла, що Аня та Юля були єдиними дітьми у своєї мами.

"В місті кажуть, що дівчатка в той момент були біля піцерії. Як і завжди вони ходили всюди разом за ручку. Не впевнена, але так кажуть, що мати виховувала дівчаток сама. Їм потрібна фінансова допомога. Іх родина часто їздила в передмістя до бабусі, тому що там було спокійніше. А в Краматорськ приїздили, щоб провідувати своє житло. Сьогодні я спілкувалась з мамою дівчат. Знаю, що вона зараз шукає весільні сукні, щоб в них поховати своїх єдиних донечок. Така є традиція...Серце не витримує такого…", - каже Олена Хандій.

Також, як розповіла нам очільниця школи, на початку цього року під час ворожогу обстрілу загинула директорка цієї ж школи.

"Вона загинула разом зі своїм чоловіком. Вони були нерозлучні", - повідомила нам Людмила Осадча.

Нагадаємо, внаслідок ворожого удару по Краматорську ракетами ввечері 27 червня, загинули десятеро містян. Поранено 61 людину (серед яких, зокрема, 8-місячний малюк). Рятувальники досі шукають постраждалих під завалами зруйнованих будівель.

За уточненими даними, окупанти завдали по Краматорську удару ракетами "Іскандер", а не С-300, як повідомлялося раніше.

Зокрема, загарбники вдарили по піцерії, під завалами якої опинилися люди.

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