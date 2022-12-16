Для виходу на рубежі 23 лютого: Жданов пояснив, що мав на увазі Залужний щодо кількості зброї

Цього, за словами Валерія Залужного, буде достатньо, аби вийти на рубежі 23 лютого. Але не на міжнародно визнані кордони України 1991 року. Для цього Україні, вочевидь, потрібна ще більша кількість сучасних озброєнь і техніки.

Проте ще влітку лунала цифра у 500-600 танків, 1,5 тис. артилерійських систем і 2-3 тис. бойових броньованих машин. Дехто навіть здивувався, навіщо так багато. Потім на початку вересня з’явилася стаття головнокомандувача, генерала Залужного, де він вказав таку цікаву фразу, що для того, аби створити контрнаступальне угруповання військ, потрібно 10-20 бригадних комплектів зброї. А сьогодні лунає цифра рівно наполовину менша. Це мінімум, який нам потрібен. Ця цифра – це половина від того, про що ми говорили ще влітку.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

А якщо, за словами експерта, це половина, тому головком і каже, що ми можемо виконати половину завдання – вийти на рубежі 23 лютого. І це заклик до Заходу. Це спрямовано суто на західну аудиторію.

"Залужний дає зрозуміти, скільки нам треба, щоб виконати таке завдання. І вони повинні зрозуміти, чи, як кажуть, прочитати між рядків, що для того, щоб вийти на кордони 1991 року, техніки й озброєння треба ще більше. Це в 2 рази, чи в 1,5. Це вже питання переговорного процесу. Але тим не менше, головком чітко й ясно дає зрозуміти колективному Заходу, що ось така кількість техніки й озброєння дає змогу планувати успіхи, про які він оголосив. Тому, знову ж таки, це розмова з колективним Заходом, який повинен врешті-решт почати діяти в парадигмі нашої перемоги. Вони й так діють в парадигмі перемоги, але дуже повільно й дуже малими порціями", – підсумовує Олег Жданов.