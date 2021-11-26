Для викрадення автівки потрібно декілька хвилин: як убезпечити свій транспорт

За 10 місяців поточного року поліція Києва зафіксувала 420 кримінальних проваджень щодо незаконних заволодінь автомобілями.
Для того, щоб викрасти автомобіль - навіть із паркувального майданчика під охороною - потрібно лише кілька хвилин - іноді - секунд.
Про те, як убезпечити свій транспорт - 26 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Викрасти можна будь-який автомобіль - бодай евакуатором - каже керівник відділу тюнінгу Юрій. Але завадити крадіям таки можна. Нині, каже, сигналізації - це вже не актуально, і радить ставити охоронні комплекси.
Такий комплекс містить GPS, маячки, які надсилають локацію власнику - навіть після викрадення, прилади, які не реагують на глушилки сигналу, і більш серйозні перепони для крадіїв.
Коштує таке задоволення від п'ятисот доларів. У поліції кажуть - кількість викрадених авто порівняно з минулим роком зменшилась.
"За 10 місяців поточного року поліція Києва зафіксувала 420 кримінальних проваджень щодо незаконних заволодінь автомобілями. У порівнянні з минулим роком, ця цифра сягала 460 викрадених автівок", - зазначають правоохоронці.
Але повернути власникам цьогоріч вдалося лише 264 автомобілі. Інші шукають і досі.
Нагадаємо:
На українські дороги повернулися перевірки технічного стану автомобілів. Патрульні за допомогою спеціальних автомобільних станцій штрафуватимуть водіїв, автомобілі яких занадто димлять чи затоновані.
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