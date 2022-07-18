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Для ворога критично важливо захопити Сіверськ: прогноз військового експерта на новий тиждень війни з Росією

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Для ворога критично важливо захопити Сіверськ: прогноз військового експерта на новий тиждень війни з Росією

Фото: Facebook/прес-центр штабу АТО

Грабський прогнозує спроби противника наблизитися до Харкова, щоб посилити терористичні обстріли цього міста.

Абсолютно об'єктивною реальністю на сьогодні буде продовження тиску на сході. Для противника критично важливо захопити Сіверськ, просунутися в районі Бахмута і Слов'янська.

Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський у прогнозі на новий тиждень війни з Росією в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Далі вони (російські окупанти – ред.) продовжуватимуть, скоріше за все, тиск на лінію Авдіївка-Мар'їнка. Якихось активних дій на участку фронту від Василівки до Великих Новосілок, тобто ми говоримо про північно-таврійський напрямок, не буде. Навряд чи противник буде відчайдушно тримати позиції на Херсонському напрямку, я кажу про правий берег Дніпра. Ну і, безумовно, будемо бачити спроби противника наблизитися до Харкова, щоб посилити терористичні обстріли цього міста", - зазначив експерт.

Військова розвідка знищила на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ та взяла у полон командира взводу, який виявився уродженцем Запорізької області.

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