Для звільнення Бахмута необхідна невелика кількість вмотивованих солдатів — військовий

У Бахмуті необхідна невелика кількість вмотивованих солдатів, аби вибити росіян, які не вміють воювати у стрілецьких зіткненнях.

"Вагнерівці" у Бахмуті скаржилися, що їм не вистачає снарядів. Британська розвідка припускає, що російська армія готується навіть до ближніх боїв через брак боєприпасів.

Чи готові наші воїни до такого сценарію, розповів військовий ЗСУ, гранатометник 5-го окремого штурмового полку Юрій Сиротюк.

"В Бахмуті боєприпаси у них безлімітні. Вчора над головами летіли снаряди, працювали мінометники, касетні боєприпаси, постійно працює ворожа авіація. Зараз йде артилерійський обстріл. Вони просто звикли використовувати тактику вогневого валу, змішати все живе і потім заходити на знищені території і чіпляти там свій прапорець", - розповів військовий.

Однак, за словами захисника, такої колосальної переваги окупанти більше не мають. Бо коли йдеться про стрілецькі бої, росіяни значно програють українцям.

"Міські бої — це ближні бої. Коли дві армії зближуються, тоді артилерія не може працювати, бо невідомо, де свій, де чужий. Тоді йде прямий контакт стрілецької зброї. В Бахмуті треба невелика кількість вмотивованих солдатів, які вміють воювати в міських умовах і вміють воювати координовано і злагоджено, мають хороші взаємозв’язки на зіткненнях між різними з’єднаннями — це те, що потрібно", - вважає військовий.

Сиротюк додав, що українська армія і українці здавна були одними з найкращих гармашів у світі ще з козацьких часів і найкращою у світі легкою піхотою.

"Росіянам дуже важко, бо колись кістяк радянської армії складали українці. Зараз Росія зіткнулася з тими українцями, які останні століття були найкращою піхотою в світі. Росіяни звичайно бояться цих контактних боїв, тому Пригожин плаче про артилерію, про снаряди і вважає, що перемога — це закидати все залізом", - сказав військовий.

Нагадаємо, українській військовий, гранатометник 5-го окремого штурмового полку Юрій Сиротюк, який зараз захищає Бахмут від російських загарбників, також розповів, чому місто не можна здавати ворогу

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