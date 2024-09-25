Дмитрука затримали у Лондоні?: нові подробиці скандалу з нардепом

Нардепа-втікача Артема Дмитрука затримали у Лондоні! Тамтешній суд має вирішити, чи повертати Дмитрука в Україну, а сам він виступив із новими заявами та “наїхав” на Зеленського. Що відомо про суд?

Усі деталі розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Дмитрука привели на суд у Лондоні

Скандальний нардеп Артем Дмитрук втік з України наприкінці серпня – якраз за добу, коли йому мали б підписати підозру в Офісі генерального прокурора через напад на поліцейського та військового. Втім, поки одні думали, коли б це підписати Дмитруку підозру, він вчасно змився з країни – спочатку до Молдови, а звідти подався грітися до сонячної Італії. Нардепа оголосили у розшук, аж тут на вечір 24 вересня з’являється інформація, що правоохоронці затримали Дмитрука аж у Лондоні. Але потім з’ясувалося, що саме суд Лондона розгляне запит України на екстрадицію нардепа-втікача. Алееее, якщо ви встигли порадіти, то зарано. Дмитрука затримали, але відпустили. Нардеп там буде оскаржувати запит на екстрадицію. Згодом він і сам це підтвердив у своєму телеграм-каналі. Спойлер: без кайданків, у костюмі нардеп заявляє на камеру, що це сам Зеленський вимагає його повернути до України.

“Цікавинки” із запитом та підозрою

Сам нардеп потім люб’язно розповів журналістам, що був змушений втекти з України нібито через його позицію проти суперечливого закону про "спробу закрити Українську православну церкву". Зе індепендент також пише, що запит про екстрадицію ґрунтується на звинуваченнях у "хуліганстві" у зв’язку з інцидентом, у якому він брав участь у 2020 році, коли намагався силою прорватися на політичні збори. З цього моменту виникають окремі взагалі питання щодо цього запиту, тобто підозру Офіс генерального прокурора оголошує за напад на поліцейського та військового, а в запиті на екстрадицію пишуть, що його вимагають повернути за хуліганство? Цікаааво. Ну, а сам Дмитрук поки продовжує роздавати інтерв’ю, й розповів, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку з того часу, як він втік у серпні, бо його цитую: “переслідували”.

“Зараз відбувається політичне переслідування проти мене і моєї сім’ї, проти мене самого за мої політичні погляди та мою підтримку УПЦ.”

Чому Дмитрука почали хейтити?

Ну й варто ж нагадати, чого так боявся Дмитрук. Ми вже мовчимо про проросійські наративи, бійки та скандали. Й попри те, що українці вже не раз радили йому стулити рота, позафракційний нардеп 19 серпня вкотре в своїх соцмережах розкритикував українських бійців, які беруть участь у Курській спецоперації. Усе писав, як любить Кремль, українські військові буцімто знущаються з цивільних у Росії. Втім, свої слова Дмитрук не підкріпив жодним доказом. Звісно, коли кадировці розгромлювали магазини своїх же людей, а самі люди бігли до бійців ЗСУ за гуманітаркою, Дмитрук не показував, а нашо? Такого в методичці Кремля немає. Миттєво на цей викид нардепа відреагували громадські діячі, блогери, волонтери ну й, звісно, самі військові, скажімо так, слова добирали не всі. Зокрема заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась в своєму телеграмі одним із перших відреагував на слова Дмитрука. Більше того, воїн оголосив про нібито "полювання" на нардепа, який працює на руку РФ.

Що каже сам Дмитрук?

"Ну й ви ж розумієте, подібних коментарів і від простих українців було море. Не тому, що всі накинулися на бідного нещасного Дмитрука, а тому, що він вже всіх дістав своєю проросійською позицією під час війни, захистом московського патріархату і його красномовні цитати просто розлітаються в пропагандистських програмах. Отож, коли увесь цей хейт навалився на Дмитрука, навіть охоронні фірми відмовилися його брати під крильце, і навіть у цьому Дмитрук шукав змову, мовляв, це вказівка зверху, а він і його родина “дійсно у небезпеці”. Ну й під приводом нібито погроз, Артем Дмитрук успішно вшивається з країни", – розповідає журналстка ТСН.ua.

Про те, що він вже перетнув кордон держави, стало відомо 25 серпня, і якраз після цього Офіс генпрокурора заявив, що повідомив про підозру нардепу за напад на правоохоронця і військового. 29 серпня нардепа Артема Дмитрука оголосили у розшук.

У Держбюро розслідувань повідомили, що знали про можливість виїзду народного депутата за кордон, але буцімто не мали підстави для його затримання. А те, що історія з поліцейським і військовим сталася не день, не два тому, а рік вже як, я мовчу. 9 вересня Офіс генпрокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата. А сам Дмитрук увесь цей час продовжував активно вести свої соцмережі і 19 вересня Дмитрук зізнався, що втік з України, бо нібито боявся, що його “ліквідують” та навіть назвав “замовника” і суму. Додавши, що закордонним ЗМІ буде що розповісти.

"Есть такой экс-народный депутат Лозовой. Тот, который предлагал 250 тысяч долларов за меня, за мою голову. Если вы думали, что пытки людей в подвалах – это потолок террористической деятельности спецслужб Украины, то нет. Вышел материал, в котором Лозовой признается, что Департамент контрразведки СБУ готовит мою ликвидацию за границей. Лозовой слил все и всех, даже номер сотрудника Департамента контрразведки СБУ, который, собственно, работает "по мне". Чуть позже расскажу все подробно, занимаемся этой историей с адвокатами, и будем передавать информацию в соответствующие органы! Зарубежным СМИ обязательно будет о чем рассказать).”

Ну й ще багато подібних заяв, вписалася за Дмитрука і зрадниця-пропагандистка Діана Панченко.

Ну, а Дмитрук поки продовжує захищати московський патріархат та виставляє у своїх соцмережах пости, які дискредитують Україну та українців.

Раніше ми писали, що нардеп Дмитрук у Лондоні оскаржуватиме запит на екстрадицію. Запит на його екстрадицію пов'язали зі звинуваченнями у хуліганстві, інцидент датується 2020 роком. Тоді Дмитрук намагався "прорватися на політичні збори".

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