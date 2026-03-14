Дніпрянин віддає найміцнішу бороду України за мільйон: силач відкрив незвичний збір для ЗСУ (відео)

Дмитро Грунський, відомий своїми унікальними рекордами Гіннеса, вирішив розпрощатися зі своєю «суперсилою», щоб допомогти бійцям 57-ї бригади.

Дмитро Грунський

Дмитро Грунський / © із соцмереж

Дніпрянин Дмитро Грунський, який вже став відомим завдяки своїй здатності підіймати вагу та буксирувати транспорт за допомогою бороди, оголосив про збір 1 мільйон гривень на потреби фронту. Він запевняє: як тільки суму буде зібрано, він урочисто збриє свою бороду.

Навіщо потрібні кошти?

Силач збирає донати для підрозділу «Вовкодави» 57-ї окремої мотопіхотної бригади. За його словами, хоча підрозділ займається піхотними завданнями, вони активно працюють з безпілотними системами, тому потребують квадроциклів для швидкої евакуації та оперативного заїзду на позиції.

Унікальні рекорди Дмитра

Борода Дмитра — це справжній інструмент для встановлення світових досягнень. Наприкінці 2025 року він підняв нею вагу 64,4 кг, а у 2023-му — успішно відбуксирував волонтерський мікроавтобус вагою 2,5 тонни.

Як розповідає спортсмен, бороду неможливо «натренувати» у звичному розумінні. Основна складність полягала не у відрощуванні волосся, а в пошуку правильного способу кріплення карабінів, які часто сповзали або пошкоджували волосся. Секрет надійної фіксації Дмитро шукав роками, підгледівши вектор руху у повітряних гімнастів.

Загалом на рахунку рекордсмена — 12 офіційно підтверджених рекордів Гіннеса та 20 національних. Серед них — згинання монет зубами та буксирування 32-тонного вагона метро сталевим тросом.

Що далі?

Зараз головна мета Дмитра — закрити збір для українських захисників. Проте він вже має амбітні плани на майбутнє: після перемоги планує спробувати відбуксирувати бородою літак, зокрема винищувач F-16, якщо вдасться знайти технічну можливість для такої спроби.

