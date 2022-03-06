Ситуація у Дніпрі: ціни на житло впали, магазини працюють, але люди їдуть (фото)

Ситуація у Дніпрі: ціни на житло впали, магазини працюють, але люди їдуть (фото)

У Дніпрі працює громадський транспорт, повно доступного житла та є товари першої необхідності.

Від початку війни ситуація у Дніпрі залишається стабільною. У місті готові приймати переселенців. Тут значно впали ціни на оренду житла, в магазинах достатньо продуктів харчування та товарів першої необхідності. Безперебійно працює критична інфраструктура. Але люди все одно їдуть.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Ситуація в місті

Ситуація у місті, звичайно, напружена, але стабільна. Щодня лунають сирени. Однак Дніпро не атакує російська армія, окупантів немає в місті та області. Усі дороги проїзні, а мости цілі.

Комендантська година у Дніпрі діє з 20:00 до 06:00. У інший час на вулицю виходити заборонено.

Фото: Олександр Санжара в Facebook

Житло

Як повідомили ТСН.ua місцеві ріелтори, у Дніпрі значно впали ціни на житло. Люди побоюються здавати квартири, але пропозицій все одно багато. Квартири, які до війни пропонували за 8 тисяч, зараз можна орендувати за 5.

Наприклад, однокімнатну квартири у центральному районі можна орендувати за 5 тисяч гривень на місяць. За таку саму ціну пропонують двокімнатну квартиру на правому березі міста. Знайти житло можна навіть за 3,5 тисячі гривень із свіжим ремонтом, меблями та технікою.

За словами ріелторів, за послуги зараз беруть 50% відсотків від вартості житла або не беруть комісію взагалі. Попит на житло поступово зростає. Більшість людей до Дніпра їде з Харкова, який атакують окупанти, кажуть ріелтори.

Переселенцям також пропонують житло волонтери. Людей тимчасово розміщують у приміщеннях шкіл та університетів.

Фото: tamila_rieltor_dnepr в Instagram

Фото: tamila_rieltor_dnepr в Instagram

Продукти та інші товари

У супермаркетах Дніпра через паніку швидко розбирають товари першої необхідності та продукти, однак вони майже завжди є в наявності. Крупи, молочку, олію, хліб, м'ясо, цукор та інші продукти можна знайти на полицях.

У місті поступово почали відкриватися магазини з технікою, іграшками, кав'ярні та навіть магазини квітів. Аптеки та усі медичні заклади працюють.

Громадський транспорт і таксі

Громадський транспорт у місті працює, але у скороченому режимі. На маршрути виведено близько 60% маршруток, тролейбусів та трамваїв.

Метро у Дніпрі, яке не користується попитом, перевозить людей безкоштовно. Воно працює цілодобово і може бути використане як укриття.

Служби таксі у місті також працюють, тарифи адекватні.

Люди масово їдуть з Дніпра

Попри те, що ситуація у місті стабільна, містяни масово їдуть на захід України та за кордон. Через велику кількість бажаючих евакуюватися на залізничному вокзалі встановили намети і польову кухню.

Як повідомляють у міськраді, тільки 5 січня з міста виїхало близько 12 тисяч людей.

Нагадаємо, що у Дніпрі містян інформують про тривогу за допомогою Telegram та Viber через погану роботу системи оповіщення.