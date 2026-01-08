Дніпропетровщина під гулом генераторів: як область виходить із тотального блекауту

На Дніпропетровщині тривають аварійні роботи після масованого удару

Понад пів мільйона родин досі залишаються знеструмленими на Дніпропетровщині. Водночас майже 200 тисяч абонентів енергетики уже змогли заживити і процес цей триває. Але насамперед аварійні бригади намагалися під’єднати до електропостачання критичну інфраструктуру — котельні та насосні станції. Без світла, тепла і води область залишилася вночі внаслідок масованого удару росіян.

Більше про те, як у регіоні долають наслідки блекауту, йдеться в сюжеті телемарафону в слоті ТСН.

Під гул генераторів, подекуди досі без водо- та теплопостачання — Дніпропетровщина досі оговтується після знеструмлення. Частину критичної інфраструктури вже заживили, але перебої ще є. Енергетики кажуть: працюють від ночі безперестанку.

Тотальне знеструмлення сталося близько десятої вечора у середу. Водночас тривала масована атака «Шахедів» на область. В оселях зникла вода. І відтак і теплопостачання. Зупинився електротранспорт. У Дніпрі досі не працює метро, не їздять трамваї та тролейбуси. Не працює вуличне оповіщення про повітряну тривогу. Чимало світлофорів знеструмлено. На складних перехрестях рух регулюють поліцейські. Канікули у школах подовжили до кінця тижня.

У садочках — чергові групи. У районах, де водопостачання ще не відновили, люди стоять у чергах по воду. Передусім сподіваються, що вдасться повернути теплопостачання до морозів. Сьогодні у Дніпрі — плюс сім.

Енергетики пояснюють: після того, як вдасться заживити всю критичну інфраструктуру, повертатимуть світло й іншим абонентам.

В оселі дніпрян повертається живлення та водопостачання. Крім того, комунальники намагаються запустити котельні, що також були знеструмлені. Проте ситуація досі складна.

Живлення також повертають до лікарень. Вони лишились без електропостачання разом з усім містом, проте вдалося швидко перейти на генератори. Медики заспокоїли: жодного пацієнта не втратили через знеструмлення.

В одній з найбільших лікарень розповіли: світла не було тридцять секунд, допоки не увімкнулося резервне живлення. В цей час тривали операції. Доправляли поранених та хворих. Понад сто пацієнтів були на апаратах штучної вентиляції легень. Їхню роботу підтримали акумулятори, допоки не включилися генератори. Їх в цій лікарні кілька десятків. Медики кажуть: вдалося зробити все необхідне, аби надати допомогу. О четвертій ранку живлення цієї лікарні вже відновили. Запас пального та води є.

Нагадаємо, що вчора, 7 січня, місто Дніпро поринуло в повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено. Сьогодні ми писали, як Дніпро живе у блекауті.