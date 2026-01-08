- Дата публікації
Дніпропетровщина під гулом генераторів: як область виходить із тотального блекауту
Наслідки атаки РФ на Дніпро: метро не працює, школи на канікулах, триває відновлення енергосистеми.
Понад пів мільйона родин досі залишаються знеструмленими на Дніпропетровщині. Водночас майже 200 тисяч абонентів енергетики уже змогли заживити і процес цей триває. Але насамперед аварійні бригади намагалися під’єднати до електропостачання критичну інфраструктуру — котельні та насосні станції. Без світла, тепла і води область залишилася вночі внаслідок масованого удару росіян.
Більше про те, як у регіоні долають наслідки блекауту, йдеться в сюжеті телемарафону в слоті ТСН.
Під гул генераторів, подекуди досі без водо- та теплопостачання — Дніпропетровщина досі оговтується після знеструмлення. Частину критичної інфраструктури вже заживили, але перебої ще є. Енергетики кажуть: працюють від ночі безперестанку.
Тотальне знеструмлення сталося близько десятої вечора у середу. Водночас тривала масована атака «Шахедів» на область. В оселях зникла вода. І відтак і теплопостачання. Зупинився електротранспорт. У Дніпрі досі не працює метро, не їздять трамваї та тролейбуси. Не працює вуличне оповіщення про повітряну тривогу. Чимало світлофорів знеструмлено. На складних перехрестях рух регулюють поліцейські. Канікули у школах подовжили до кінця тижня.
У садочках — чергові групи. У районах, де водопостачання ще не відновили, люди стоять у чергах по воду. Передусім сподіваються, що вдасться повернути теплопостачання до морозів. Сьогодні у Дніпрі — плюс сім.
Енергетики пояснюють: після того, як вдасться заживити всю критичну інфраструктуру, повертатимуть світло й іншим абонентам.
В оселі дніпрян повертається живлення та водопостачання. Крім того, комунальники намагаються запустити котельні, що також були знеструмлені. Проте ситуація досі складна.
Живлення також повертають до лікарень. Вони лишились без електропостачання разом з усім містом, проте вдалося швидко перейти на генератори. Медики заспокоїли: жодного пацієнта не втратили через знеструмлення.
В одній з найбільших лікарень розповіли: світла не було тридцять секунд, допоки не увімкнулося резервне живлення. В цей час тривали операції. Доправляли поранених та хворих. Понад сто пацієнтів були на апаратах штучної вентиляції легень. Їхню роботу підтримали акумулятори, допоки не включилися генератори. Їх в цій лікарні кілька десятків. Медики кажуть: вдалося зробити все необхідне, аби надати допомогу. О четвертій ранку живлення цієї лікарні вже відновили. Запас пального та води є.
Нагадаємо, що вчора, 7 січня, місто Дніпро поринуло в повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено. Сьогодні ми писали, як Дніпро живе у блекауті.