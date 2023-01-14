Дніпряни допомагають розбирати завали після атаки: останні новини, фото і відео з місця подій

Містяни розчищають дорогу для важкого транспорту та екстрених служб.

Жителі Дніпра допомагають рятувальникам розбирати завали багатоповерхівки після ракетного удару по ній 14 січня, а також приносять на допомогу теплі речі та харчі.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця подій.

Місцеві мешканці допомагають вивозити зруйновані частини будівлі, розчищають дорогу для важкого транспорту та екстрених служб.

Волонтери організували на місці інциденту штаб. Також працює "Пункт незламності", куди містяни несуть теплі речі, воду та продукти харчування. Зазначимо, що у пункті дуже необхідна гаряча вода, адже генератори не можуть впоратися з навантаженням.

Нагадаємо, 14 січня російські окупанти ракетою атакували багатоквартирний будинок у Дніпрі. Внаслідок удару зруйнований під’їзд на 72 квартири та вбито 10 місцевих мешканців. Щодо постраждалих, то їхня кількість сягає 64 осіб, з яких 59 отримують допомогу в лікарні.

Наразі рятуввальники шукають постраждалих під завалами будівлі. Зокрема відомо, що у тамтешніх помешканнях були прописані до 200 осіб.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти всіх причетних до цього терористичного акту і пообіцяв кожному сувору відплату.

Читайте також: