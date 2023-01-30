Дніпряни неймовірно об'єднались після ракетного обстрілу: люди дивуються виявам єдності і співчуттю

Коли російська ракета влучила у дев’ятиповерхівку, сотні людей, не змовляючись, кинулись на допомогу. Голіруч розбирали завали та розтягували згорілі автівки. Десятки волонтерів цілодобово чергували, аби нагодувати рятувальників і напоїти чаєм потерпілих. Звичайні містяни несли одяг, речі, гроші та безоплатно давали свої квартири, йдеться в ТСН.

Ракета, що зруйнувала будинок, змусила Надію з сином почати життя наново серед чужих речей на чужій кухні. “Такий стрес був, я взагалі не розуміла, що треба починати все з нуля, з мила, з рушничка”, - каже Надія.

Трагедія, зізнається жінка, змусила її по-новому подивитися на оточуючих. Поки вона на операції рятувала чужу дитину, її сина витягав з руїн його колишній тренер, який опинився поруч. “Я заліз, виламали решітку з хлопцями. Вони тримали решітку і я заліз на 3 поверх, де жив Ростислав”, - розповідає рятівник.

Далі добрі справи лише множилися. Батьки її маленьких пацієнтів безкоштовно дали Надії житло і все, що могло знадобитися родині, у перші дні. “Біля під'їзду мене зустрічали батьки моїх пацієнтів, з різних сімей. Вони стояли з ковдрами, з подушками, я була вражена, розчулена, я плакала”, - пригадує жінка.

14 січня ракетний удар по багатоповерхівці об'єднав містян заради допомоги. Попри загрозу обвалу, сотні людей кинулись розбирати завали і голіруч розтягувати автівки, аби дати дорогу рятувальникам. Живим ланцюгом незнайомі люди передавали уламки, бо просто не могли стояти осторонь.

Біля зруйнованого будинку в першу ж ніч утворилося волонтерське містечко, в яке усі небайдужі несли теплі речі, одяг, та продукти. Їжу готували просто посеред вулиці на багаттях.

Про те, що в такі моменти всі думки лише про допомогу говорить і лікарка Світлана, яка того дня втратила квартиру і сама ледь вціліла. Попри біль та шок перше що зробила - кинулася рятувати поранену дитину. “Ми на руки цю дівчинку, поклали її на заднє сидіння і буквально через дві хвилини ми її привезли на приймальне відідлення”, - пригадує жінка.

Лише за кілька днів люди пожертвували для потерпілих понад 100 мільйонів гривень, ще більше трьох мільйонів назбирали для Карини та Тимура Шевчуків, які через російську ракету, осиротіли.

На передовій бійці, аби помститися за смерть свого тренера з боксу Михайла Кореновського відправили ворогу снаряд з ім’ям майстра.

Нагадаємо, 10 потерпілих, серед яких 9-річна дівчинка - досі в лікарнях Дніпра. У місті дотепер ідентифікують загиблих через ракетний удар, якого Росія завдала по 9-поверхівці 14 січня. Один із під’їздів будинку знищено повністю, інші - обвалилися частково. 39 людей урятували з-під завалів. 46 - загинули.

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